'One minute' krizi turizmi yaraladı

İsrail'den Antalya'ya gelen turist sayısı 2009'un ilk 10 ayında, geçen yıla göre yüzde 44.62 oranında düştü.



İsrail ile çalışan turizmci, 2010 için de karamsar.İsrailli turistler 'one minute' krizine en büyük tepkiyi mart ayında gösterdi.



İsrail'den Antalya'ya gelen turist sayısında bir önceki yıla oranla mart ayında yüzde 74.66 oranında düşüş oldu. Martta yaşanan bu gerilemeyi Antalya'ya İsrail'den turist getiren acenteler anlık bir tepki olarak yorumlarken, rezervasyon dönemi de 'suskunluk' içinde geçti.



İsrail pazarındaki bu daralmayı aşabilmek için çeşitli yöntemler deneyen turizmciler, bu süreçte başarılı olamayıp umutlarını geçen mayısta Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Barack Obama'ya bağladı.



İki ülke arasındaki buzları eriyeceği kanaatinde olan turizmcilerin yüzü Obama ziyaretinin ardından da gülmedi.



İsrail pazarından Antalya'ya turist getiren acenteler arasında öne çıkan şirketlerden biri konumundaki Pamfilya Turizm'in Genel Koordinatörü Bekir Bülend Özsoy, Davos'ta yaşanan gerginliğin ardından, İsrailli tur operatörlerinin alternatif bir pazar bulmaları halinde, Türkiye'yi 2010 yılında da gözden çıkarabileceklerini söyledi.

