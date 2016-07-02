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Kültür-Sanat

One Love Festival 17 Temmuz'da

3 farklı sahnede 10 yabancı, 9 yerli sanatçı ve grubu ağırlamaya hazırlanan festival Parkorman’da yapılacak

02 Temmuz 2016 20:46

Birçok müzik türüne ev sahipliği yapan One Love Festival, 17 Temmuz Pazar günü Parkorman’da gerçekleşecek. 3 farklı sahnede 10 yabancı, 9 yerli sanatçı ve grubu ağırlamaya hazırlanan festival, katılımcılarına gün boyu kesintisiz eğlence sunacak.

Türkiye’nin en uzun soluklu şehir festivali One Love Festival, 15. yılını kutluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerini bir araya getirmeye hazırlanan One Love Festival, müziğin birçok türüne ev sahipliği yapacak. 

Festivalde, Two Doors Cinema Club, Django Django, Balthazar, Arthur Beatrice, Kalben, Umut Adan, Klangkarussel, Ben Pearce, HVOB, Sofi Tukker, Men With a Plan ve Akın Sevgör, Butch, Andrea Oliva, Cervus, Alican, İlker Aksungar ve Shangri-la gibi isimler yer alacak.

Müzikseverlerin her yıl sabırsızlıkla beklediği One Love, bugüne kadar 100'den fazla grup ve bin 600'den fazla sanatçıyı 220 bini aşkın müzikseveri ağırladı. 

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