One Direction'da sürpriz ayrılık

İngiliz ve İrlandalı pop müzik grubu "One Direction"ın üyelerinden Zayn Malik gruptan ayrıldı.

Zayn Malik, yaptığı açıklamada, "One Direction ile yaşamının hayal ettiğinin çok ötesine geçtiğini ancak beş yılın ardından gruptan ayrılması için şu anda doğru zaman olduğunu hissettiğini" ifade etti.

Ayrılık kararıyla hayranlarını hayal kırıklığına uğratmış olabileceğini bunun için özür dilediğini bildiren Zayn Zalik, doğru olduğunu hissettiği şeyi yapması gerektiğini kaydetti.

Müzik listelerinde birçok kez zirveye oturan "One Direction" grubu, Malik'in ayrılık kararını doğrularken, yoluna, kalan dört üyeyle devam edeceğini açıkladı.

Şu anda dünya turnesinde olan gruptan yapılan açıklamada, "Zayn'ın gittiğini görmek gerçekten çok üzücü, öte yandan kararına bütünüyle saygı duyuyoruz" ifadesine yer verildi.

İngiltere'de yayınlanan yarışma programı "The X Factor"de üçüncülük aldıktan sonra 2010 yılında bir müzik şirketiyle anlaşarak ilk kayıtlarını yapan grup, "Up All Night" (2011), "Take Me Home" (2012), "Midnight Memories" (2013) ve "Four" (2014) adlı dört albüm çıkardı.

Beş Brit, dört MTV Video Müzik ve 11 MTV Avrupa Müzik Ödülü kazanan grubun "What Makes You Beautiful", "Live While We're Young", "Story of My Life" ve "Steal My Girl" şarkıları dünya çapında başarı yakaladı.