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ÖNDER'İN SEÇİM BÜROSUNA OPERASYON: 1 GÖZALTI İSTANBUL (A.A)

08 Haziran 2011 19:11

-ÖNDER'İN SEÇİM BÜROSUNA OPERASYON: 1 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - İstanbul 2. Bölge bağımsız milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder'in Sultangazi'deki seçim irtibat bürosunda 32 adet molotofkokteyli ele geçirilmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, Önder'in, Sultangazi İsmetpaşa Caddesi'ndeki Gazi Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu'nda 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda 32 adet molotofkokteyli ele geçirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında, K.S, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. K.S, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar şubeye götürüldü.

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