Önder'den kravat ve başörtüsü önergesi

T24 - BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, erkek milletvekillerinin kravat takmaması, buna karşılık kadın milletvekillerinin başörtüsü takabilmesi yönünde içtüzük değişikliği için önerge verdiğini açıkladı.
Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Önder, kuliste gazetecelerle sohbet ederken, "erkek milletvekillerinin kravat takmaması, buna karşılık kadın milletvekillerinin başörtüsü takabilmesi" yönünde, İçtüzük değişikliği teklifi için önerge verdiğini söyledi.