Önder'den DİSK'e: Genel merkeze kapanıp meseleyi tatil etmeyecektiniz

1 Mayıs'ta polisin müdahalesi sonucu yaralananlar için İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından Taksim'de yapılan protesto yürüyüşünde konuşan BDP İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DİSK'e yönelik eleştiride bulunarak, "Devletin nasıl davranacağını da biliyordunuz. O zaman genel merkeze kapanıp meseleyi tatil etmeyecektiniz. Edecektiyseniz burada ısrar etmeyecektiniz" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ümit Türk'ün haberine göre, İHD, 1 Mayıs olaylarını protesto etmek için Taksim Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. “1 Mayıs yasaklanamaz, devlet şiddetine son' yazılı pankart açan grup olaylarda yaralanan Dilan Alp ve Serdar Gül'ün fotoğraflarını taşıdı.

İHD İstanbul Şubesi Başkanı Ümit Efe okuduğu basın açıklamasında, “Emekçilerin alana çıkmasının engellenmesi uğruna onlarca insan yaralanmıştır. Dilan Alp, Serdar Gül, Zafer Yolcu, Fehmi Oran Meşe, İbrahim Akal isimli göstericiler başlarına isabet eden gaz mermileri, Meral Dönmez ise başına almış olduğu darp ile yaralanmışlar, hayati tehlike altında bulunmaktadırlar. İbrahim Akal gözünün birini kaybetmiştir. Polis kendilerine verilen talimat üzerine sınırsızca ve hedef gözeterek, kapalı alanlara, göstericilerin başları hizasına gaz bombaları fırlatmıştır. Valiliğin açıklamasına göre 22 polis çeşitli yerlerinden farklı düzeylerde yaralanmıştır" dedi. Efe ayrıca, olayın araştırılması ve sorumlularının açığa çıkması için çalışmalara başladıklarını da ifade etti.

'Çok ince ve sinsi bir poltikadır'

Eylem basın açıklamasına katılan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de bir konuşma yaptı. Önder, “Taksim Meydanı emekçilerin çağrışım hafızasında fazlasıyla kıymetli bir yere sahiptir ve kimse bunu şu veya bu gerekçelerle gasp etmeye çalışamaz. 30 yıldır yapmaya çalıştılar ama sonucu ortada. Emekçiler 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamayı bir onur haline getirmişlerdir. İkinci bir yanlış da, ağzını açan gerek muhalif görüntü altında gerek iktidar yanında konuşlanarak bu ısrarı barış süreciyle ilişkilendirmeye ve karşı karşıya koymaya çalışmaktadır. Bu da çok ince ve sinsi bir politikadır. Bu ülkede Kürt meselesi emek meselesinden ve barıştan ayrı bir mesele değildir. Emek meselesi de Kürt meselesinden ayrı değildir. Dün kardeşlerimizi ziyaret ettik. Yapılan ilk açıklamada merdivenden düştü dediler. Bu merdivenden düşme Türkiye'de emekçilerin, solcuların çok iyi bildiği bir türüktür. Dünyanın hiçbir yerinde bizim ülkemizdeki kadar merdivenden düşmeye meraklı muhalif az bulunur. Bi de bunun kafasını duvara vura vura intihar etti versiyonu var. Biz bunları iyi biliyoruz" dedi.

DİSK'i eleştirdi

DİSK'e dönük bir eleştirisinin olduğunu da belirten Sırrı Süreyya Önder, “Madem ki bu meydanda ısrar ettiniz ve bu sizin tabanınızın dileğiydi. Devletin nasıl davranacağını da biliyordunuz. O zaman genel merkeze kapanıp meseleyi tatil etmeyecektiniz. Edecektiyseniz burada ısrar etmeyecektiniz. Bunu da yoldaşça, dostça bir eleştiri olarak DİSK'e yönlendirmek istiyorum" dedi.