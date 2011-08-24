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Önder Turacı’yı eşi yaktı

Şike soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan futbolcu Önder Turacı, savcılıktan serbest bırakıldı.

24 Ağustos 2011 03:00



 T24 - Boşanmak üzere olduğu eşi Ayşe’nin iddiaları üzerine adliyeye sevk edilen Turacı savcılıktaki ifadesinden sonra serbest kaldı.



Hürriyet'in haberine göre, şike soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan futbolcu Önder Turacı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Boşanmak üzere olduğu eşi Ayşe Özdemir’in “F.Bahçe-Kayseri maçı öncesi Trabzon’dan teşvik primi aldı” şeklinde iddiada bulunduğu Önder emniyette 5 saat ifade verdi ve sonra da Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilerek soruşturma savcısına ‘şüpheli’ sıfatı ile ifade verdi.


Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen’e şüpheli sıfatıyla ifade verdikten sonra savcılıktan ayrıldığı öğrenildi.



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