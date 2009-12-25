Önder Turacı ile yollar ayrıldı

T24 - Fenerbahçe'de devre arasına girilmesiyle birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı.





Kadrosundaki sorunlu ve yararsız oyuncular ile yollarını ayırmaya çalışan Sarı-Lacivertlilerde ilk olarak Önder Turacı gözden çıkarıldı.



Edinilen bilgiye göre Turacı'nın menajeri ile görüşen Sportif Direktör Aykut Kocaman bu kararı iletirken, özellikle Başkan Aziz Yıldırım'ın bu kararda etkili olduğu ve menajer Doğan Ercan ile kendisinin de görüştüğü ifade edildi.



Sarı - lacivertli takım geçtiğimiz günlerde kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra bileğini kesen Turacı'ya gerekli cezanın verileceğini söylemişti. Önder Turacı'dan kendisine kulüp bulmasının istendiği belirtildi.



Ayrıca yaşanan olay sonrasında Fenerbahçe'de gönderilmesi sırasının Kazım'a geldiği öğrenildi.



Adnan Sezgin :"İlgilenmiyoruz"





Yaşanan bu olay sonrasında son günlerde stoper arayışındaki Galatasaray'ın Önder ile ilgilendiği dedikoduları yayılmaya başladı. Telefon ile ulaştığımız Galatasaray Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin "Önder Turarı ile ilgilenmek gibi bir planız yok" dedi.



