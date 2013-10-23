Önder, Tuncel ve Kürkçü, BDP'den istifa etti

Milletvekilleri, partilerinden istifalarına ilişkin dilekçelerini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Ertuğrul Kürkçü, Halkların Demokratik Partisi'nde mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Kürkçü, zorunlu olarak partilerinden ayrıldıklarını dile getirdi.

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de, istifalarına ilişkin dilekçeleri TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Tuncel, Halkların Demokratik Partisi'nin pazar günü yapacağı kongreyle birlikte bu partiye geçeceklerini kaydetti.

BDP'li üç milletvekilinin istifasıyla BDP'nin milletvekili sayısı 26'ya düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 9 oldu.

CHP'den HDP'ye katılım iddiaları

Öte yandan Radikal gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre, HDP’ye, CHP’den de katılımların gerçekleşeceği konuşuluyor. CHP’de ulusalcı kanadın tavırlarından rahatsız olan 4 ismin önümüzdeki günlerde partisinden istifa ederek HDP’ye geçeceği bilgisi kulislere yansıdı.

HDK, 26 Ekim Cumartesi günü Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde genel kurulunu toplayacak. Genel Kurul’a il meclislerinin belirlediği delegeler ile doğal delege olan HDK’li milletvekilleri, belediye başkanları ve kontenjan delegeler katılacak. Genel Kurul’da yüzde 50 kadın kotası uygulanacak. Genel Kurul’da batı illerinde yerel seçimlere girecek HDP ile ilgili kararlar alınacak. HDP’ye geçecek milletvekilleri belirlenecek ve seçim stratejisi tartışılacak. 27 Ekim Pazar günü ise HDP Kongresi toplanacak. Kongrede, HDP’nin “Seçime hazırız” mesajı vereceği belirtiliyor. Kongrede, eşbaşkan değişimi yapılacak. Mevcut eşbaşkanlar Fatma Gök ile Yavuz Önen’in, görevini BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’e bırakacağı konuşuluyor. Kongrede HDP’nin Parti Meclisi’de yenilenecek.