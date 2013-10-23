T24 LogoT24 Logo
Politika

Önder, Tuncel ve Kürkçü, BDP'den istifa etti

BDP İstanbul Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Sebahat Tuncel ile BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP'ye katılmak için, partilerinden istifa etti

23 Ekim 2013 21:14

Milletvekilleri, partilerinden istifalarına ilişkin dilekçelerini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Ertuğrul Kürkçü, Halkların Demokratik Partisi'nde mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Kürkçü, zorunlu olarak partilerinden ayrıldıklarını dile getirdi.

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de, istifalarına ilişkin dilekçeleri TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Tuncel, Halkların Demokratik Partisi'nin pazar günü yapacağı kongreyle birlikte bu partiye geçeceklerini kaydetti.

BDP'li üç milletvekilinin istifasıyla BDP'nin milletvekili sayısı 26'ya düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 9 oldu.

 

CHP'den HDP'ye katılım iddiaları

 

Öte yandan Radikal gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre, HDP’ye, CHP’den de katılımların gerçekleşeceği konuşuluyor. CHP’de ulusalcı kanadın tavırlarından rahatsız olan 4 ismin önümüzdeki günlerde partisinden istifa ederek HDP’ye geçeceği bilgisi kulislere yansıdı.

HDK, 26 Ekim Cumartesi günü Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde genel kurulunu toplayacak. Genel Kurul’a il meclislerinin belirlediği delegeler ile doğal delege olan HDK’li milletvekilleri, belediye başkanları ve kontenjan delegeler katılacak. Genel Kurul’da yüzde 50 kadın kotası uygulanacak. Genel Kurul’da batı illerinde yerel seçimlere girecek HDP ile ilgili kararlar alınacak. HDP’ye geçecek milletvekilleri belirlenecek ve seçim stratejisi tartışılacak. 27 Ekim Pazar günü ise HDP Kongresi toplanacak. Kongrede, HDP’nin “Seçime hazırız” mesajı vereceği belirtiliyor. Kongrede, eşbaşkan değişimi yapılacak. Mevcut eşbaşkanlar Fatma Gök ile Yavuz Önen’in, görevini BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’e bırakacağı konuşuluyor. Kongrede HDP’nin Parti Meclisi’de yenilenecek.

ETİKETLER

bdphdpöndertuncelkürkçüistifa

İlgili Haberler

BDP'li Tuncel: Seçimlere HDP'yle gireceğiz

HDP: Yoksuldan, emekçiden yana, barış yanlısı, bu ülkede ötekileştirilenlerin sesi olabilecek harekete ulaşmak istiyoruz

Abdullah Öcalan: Mahir Çayan'ın emanetini HDP'ye teslim ediyorum

İdris Baluken: Abdullah Öcalan, 'Selahattin bey gelmedi mi? Neden böyle bir şey oldu? Tekrar heyete müdahale mi ettiler' diye sordu

BDP'li Tan: HDP kadük proje, DTK İslami kesimle iletişimi engelliyor

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Abdullah Öcalan'ın 'demokratik İslam kongresi' çağrısının yanlış uygulandığını belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24