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Önder: Sinop'ta CHP'li Belediye Başkanı kalabalığı tahrik etti

BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Sinop'taki kalabalığın içinde MHP'lilerin olmadığını, fakat CHP'li belediye başkanınn tahrik edici açıklamalarda bulunduğunu söyledi

19 Şubat 2013 19:34

Çözüm süreci ile ilgili görüşlerini anlatmak için Karadeniz turuna çıkan HDK üyeleri uğradıkları linç girişimilerinin ardından Trabzon'a gitmeme kararı aldılar. Milletvekilleri Sabahat Tuncel, Levent Tüzel, Ertuğrul Kürkçü ve Sırrı Süreyya Önder ’in de yer aldığı heyet yaptıkları geziyi iptal etme kararı aldığını duyurdu.

 

'Kalabalıkta MHP'li yoktu, CHP'li vardı'

 

Sırrı Süreyya Önder yaptığı açıklamada, Sinop’taki olaylardan CHP’li Belediye Başkanı Baki Ergül ve Vali Ahmet Cengiz'i sorumlu tuttu. Önder, Sinop’ta yaşananlar sırasında fotoğraf çektiklerini ve bunu yerel arkadaşlarıyla paylaştıklarını söyledi.

Önder şöyle konuştu: “Sinop’taki olaylar sırasında MHP’liler yoktu. Fotoğraftaki kişiler arasında MHP ile organik bağı olan kimse yok. Ancak orada CHP’liler vardı. Özellikle CHP’li Belediye Başkanı ve Vali’nin büyük payları vardı. Ancak inanıyorum ki Karadeniz insanı yapılanlardan ders alacak ve bizi tekrar çağıracak.”

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