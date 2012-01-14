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Önder Sav'a ''görevi kötüye kullanma'' davası ANKARA (A.A)

14 Ocak 2012 13:13

-Önder Sav'a ''görevi kötüye kullanma'' davası ANKARA (A.A) - 14.01.2012 - Önder Sav'a, CHP Genel Sekreteri olarak görev yaptığı dönemde, partiye gönderilen bazı savcılık ve mahkeme yazılarına cevap verilmemesi nedeniyle, ''ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak'' suçlamasından dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, başsavcılığın memur suçları ve talimat bürolarının, sürdürülen bazı soruşturmalar; Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin ise bir dava nedeniyle 2008 ve 2009'da CHP'den birtakım evrakı yazılı olarak talep ettiği anlatıldı. Savcılığın ve mahkemenin istediği belgelerin, tekit edilmesine rağmen gönderilmediği ifade edilen iddianamede, suçlamalara ilişkin tarihte, CHP Genel Sekreterliği görevini Sav'ın yürüttüğü anımsatıldı. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ve Talimat Bürosunun ''ihbar eden'' olarak yer aldığı iddianamede, Sav'ın, ''zincirleme olarak, ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak'' suçlamasından cezalandırılması istendi. Sav'ın, bu suçlamayla 1 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkumiyeti talep edildi. Dava, Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesinde görülecek.

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