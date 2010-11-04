Önder Sav: Yeni MYK listesini Yargıtay'a götüreceğiz

T24 - CHP'deki tüzük tartışmaları üzerine bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadaroğlu'nun yeni Merkez Yönetim Kurulu listesi açıkladığı konuşmasında CHP Eski Genel Sekreteri Önder Sav'a yönelik, "Partimizdeki korku imparatorluğunu yıktık" ve "Gücünü bir yerlerden alanlar bu partide kalmaz zorunda değil" dediği açıklamlarına Sav yaptığı basın açıklamasında cevap verdi. Sav, yeni Merkez Yönetim Kurulu listesinin yarın Yargıtay'a götürüleceğini açıklarken, "Kararlılıkla görevimize devam edeceğiz" dedi.



Önder Sav'ın CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklama şöyle:

PM üyesi arkadaşlarım adına özür diliyorum. Bizim yüzümüzden yoğun bir mesai yaptınız. 53 yıllık siyasi yaşamamı bugün hem üzücü hem onuer verici dönemini yaşadım. Üzücü yanı, ilk kez bir CHP Genel Başkanı'nın PM'yi toplantıya çağırıp kendi imzasına sadık kalmayarak PM'yi hiçe sayarak kurultaydan sonra partinin en yüksek organı olan PM'yi hiçe sayarak toplantıya katılmayışı oldu.

CHP kurallar partisidir. PM Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkan Yardımcısı yönetiminde çok önemli bir toplantı gerçekleşti. Gelecekte tarihi yazanlar bugünkü gelişmeleri PM'nin duruşunun da altını çizerek yazacaktır. 81 üyeden 61'i toplantıya katıldı. Yani her türlü kararı alacak çoğunluk vardı. Günlerden beri tartışması yapılan tüzük kurultayı doğrultuısunda divan başkanlığına verilen önerge değerlendirildi. 27-28 Kasım'da Ahmet Taner Kışlalı Salonunda toplanmasına karar verildi.

Yargıtay'dan gelen yazı gereği görüşmelere yapılacak idi. Bu da yaqpılamadı. O madde verilen bir önerge ile güğndemden çıkarıldı. CHP çoğu şu anda benim yanımda olan MYK üyeleri hukuken devam etme durumlarını yarattılar. Yeni bir MYK atanması hukuken sakat bir atamadır. YArgıtay Cumhuriyet Başsavcılığıan değil dünyanın en yetkili hukuki kurumuna gitse de sakattır. Hukuki sakatlığı cilalı sözlerle örtemezsiniz.

Yeni MYK yerine yeni CHP deyimi kullanılmıştır. Dünyada ve Türkiye'de bir tek parti vardır. O da CHP'dir. CHP'yi içerideki ve dışarıdaki düşmanlar eskitemediç. Kılıçdaroğlu da eskitemeyecektir. İstediği kadar yeni desin...

Zaman zaman çağdaşlaşma hedefi ile ilgili kimi yanlış değerlendirmeler yapılabiliyor. CHP'nin kimliği tartışmaya açılıyuor. Bizim dışımızdaki şartlanmış kafaların CHP'nin kimliğini tartışması belki yadırganmayabilit. Ama içimizdekilerin bunu tartışmaya hakkı yoktur. Önümüzdeki süreç CHP'ye vücut veren ilkelerine sahip çıkanların o ilkeleri sonuna kadar koruma kararlılığında olanlarla o ilkeleri yozlaştırmaya çalışanların siyasal mücadelesi ile geçebilir.

Kurultaydan sonra en önemli olan PM dimdik ayaktadır. PM'yi toplantıya çağırıp da kaçmanın sonu nereye varacaktır. Önemli organ bir gün toplanacaktır bugün kendi yetkilerini ortadan kaldırmaya çalışanlardan da hesap soracaktır.

CHP, kriz diye nitelendirilen günleri aşacaktır. Böyle bir dönemde CHP'nin yürüyüşünü, çağdaşlaşma hedefindeki ilerleyişini kimsenin kösteklemesine iznimiz olamaz. Bizim yapmamaız gereken CHP'nin birliğine katkı koymaktır. Önümüzdeki dönemde de görevizimizi aksatmadan sürdüreceğiz. CHP'yi eksenlerinden kaydırtmaya müsaade etmeyiz. Kimilerinin hoşuna gidecek diye CHP'nin politikasından, kimliğinde feda etmeye, ondan bir şey vermeye kalkanlarla uğraşımızı sürdürürüz.

Şimdiden yeni CHP ilan etmeye kalkanlara tavsiyem CHP tarihini bir kez daha okumalarıdır. Benim gibi 53 yılını CHP'ye vermiş olanlarla PM neden,iyle CHP ile tanışanların söyleyecek hiçbir sözü yoktur. Onlara da öğretiriz. Bizler Mustafa Kemal'in, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in oturduğu koltuğa oturanların CHP'nin kimliğine sahip çıkmasını, korku imparatorluğu yaratıyor söylemi ile... Biz hayatımızda CHP'ye hizmet etmekle övünürüz.

CHP'lilere umutsuzluğa kapılmamalarını, iktidar yolunda yürüyüşüne devam edeceğini, AKP'ye öykünerek sağa yanaşarak, bir kısım CHP'ye hayatında oy vermemiş kişilere şirin görünmek isteyenker CHP'nin mayasını bozamayacaklar.

Laiklik başka kavramlarla anlatılmaya çalışılamayacak kadar engin bir kavramdır. Ulusal bağımsızlığın, demokratik cumhuriyetin olmazsa olmaz koşuludur. Bunu kaldırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Sürekli devrim yolunda, Mustafa Kemal'in yolunda her türlü engeli aşma kararlılığında olan insanlarız. Görevimizi de bu bilinçle yapacağız.



