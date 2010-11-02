-ÖNDER SAV: ''GENEL BAŞKANLA AYRILIĞIM YOK'' TBMM (A.A) - 02.11.2010 - CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında hiçbir ayrılığın bulunmadığını belirterek, ''Olsa gereğini yaparım'' dedi. Sav, partisinin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin tüzük tartışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı. Tüzük tartışmaları yüzünden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında gerginlik olduğu yönündeki haberleri nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Sav, bu iddiaları ''gülünç'' bulduğunu söyledi. Kendisinin, 33. Olağan Kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu'na genel başkan adaylığı konusunda destek verdiğini hatırlatan Sav, o günden bu yana düşüncelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Sav, ''Ben ne yaptığımı biliyorum. CHP'nin yükümlülüğünün, sorumluluklarının neyi gerektirdiğini biliyorum. O sorumluluklar doğrultusunda CHP'de uzun yıllar yöneticilik yapmış, kararlı bir insanın tavrını sürdürüyorum'' diye konuştu. Parti Meclisi'nin (PM) yarın yapacağı toplantıda kurultay kararı alması halinde ne yapacağı sorusunu da yanıtlayan Sav, Parti Meclisi'nin bir organ olduğunu ve özgür iradesiyle davranacağını söyledi. Sav, ''CHP'nin diğer partilerden farklılığı var. CHP'de tek düze söylenen sözler olmaz. Fikir tartışmaları olur, karşılıklı görüşler dile getirilir. O görüşlerin sonunda bir senteze varılır. Dünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantımızdan sonra kimi basın yayın organlarındaki değerlendirmeleri ben de gülerek okuyorum, izliyorum'' dedi. Bir başka soruyu yanıtlarken de kendisinin tüzük kurultayı istediği yönünde bir demeç vermediğini vurgulayan Sav, ''Benim ağzımdan şimdiye kadar duydunuz mu? Ben düşüncemi parti içindeki organlara söylerim, parti içi meseleleri medya ile bölüşmem. Benim bu huyumu bir kısım arkadaşlarınızın bilmesi lazım. Söyleyeceğim zaman söylerim, konuşacağım zaman da parti içinde meseleleri konuşur, tartışırım'' ifadesini kullandı. -''UYGUN DÜŞEN GÖREVİ YAPAR''- Yeni tüzük ile genel sekreterin gücünün azaldığı yönündeki görüşlerin hatırlatılması ve ''kaygılarınız var mı?'' sorusu üzerine de Sav, kendisini tanıyanların böyle bir kaygı taşımayacağını da bildiklerini belirtti. Önemli olanın partiye hizmet olduğunu söyleyen Sav, ''Genel sekreter olarak hizmet edersin, milletvekili olarak hizmet edersin, bir başka görevli olarak hizmet edersin. Önemli olan sorumluluğun bilinci içinde tevdi edilen görevleri yapmaktır. Ama herkes gayet tabii ki kendisine uygun düşen görevi yapar. Akıllı siyaset adamlarının yapacağı iş odur'' açıklamasında bulundu. Sav, ''Yakın zamanda CHP'de bir tüzük kurultayı beklemeyelim mi?'' sorusuna ise ''Onu söylemek için erken'' karşılığını verdi. Önder Sav, seçimli kurultayın gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu yanıtlarken, bu seçeneği ortaya atanların kendisi dışındaki kişiler olduğunu söyledi. Sav, bu kişilerin 22 Mayıstaki kurultayın ardından gerçekleştirilen uygulamalardan memnun olmayanlar olduğunu belirterek, seçimli kurultayın zamanı ve zemini içinde olunmadığı görüşünü dile getirdi. Sav, ''Benim Sayın Genel Başkan'la hiçbir ayrılığım yoktur. Ayrılığım olsa onu çekecek, taşıyacak insanlardan da değilim, gereğini yaparım'' dedi.