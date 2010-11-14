Önder Sav da twitter'da...

T24 - Bir dönem cep telefonunun “no” tuşuna basmayı unuttuğu için dinlendiği iddialarıyla gündeme gelen CHP’nin eski genel sekreteri twitter’da konuşmaya başladı.

CHP’nin eski genel sekreteri Önder Sav’ın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu operasyonuyla parti yönetimi dışında kalıp görevinden ayrıldıktan sonra hem günlük hayatta hem de sanal âlemde oldukça keyifli vakit geçirdiği ortayı çıktı. Kılıçdaroğlu’ndan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye kadar siyasilerin son dönem sanal adresi haline gelen ‘twitter’ adlı paylaşım sitesi, şu sıralar Önder Sav’ı da konuk ediyor.

Akşam gazetesinin haberine göre; bir dönem cep telefonunun “no” tuşuna basmayı unuttuğu için dinlendiği iddialarıyla gündeme gelen Önder Sav, CHP’de son günlerde yaşanan fırtınalı değişimin de en önemli aktörü olmuştu. Herkes Önder Sav’ın bundan sonraki süreçte ne yapacağını merak ederken eski genel sekreter, twitter’da konuşmaya başladı.



Cevap vermeye geldim

Önder Sav, birkaç gündür kayıtlı olduğu twitter’a neden girdiğini şu ifadelerle açıkladı:

“Çağın gereksinimlerinden biri olan teknolojik duyarlılık esasında hakkımda oluşturulan kamuoyuna birinci ağızdan cevap vermeye geldim. Sorulara ciddi yanıtlar vereceğim, hakkımda yazılanlar çizilenler ve söylenenler, öğrenmenizi istedikleri şekilde oldu çoğu zaman.”

Takipçileri tarafından kendisine yöneltilen sorulara anında yanıt veren bazen o anda ne yaptığını aktaran Sav’ın son günlerdeki keyiflerinden birinin de tavla oynamak olduğu anlaşıldı.

İşte Sav’ın sanal âlemdeki tweet’leri:



Veda düşünmüyorum

- Kısıtlı zaman dilimleri içerisinde burada, onurlu insanların arkasından iş çevirebilen bazılarının aksine açık yüreklilikle konuşacağım.

- Siyasi kariyerim boyunca, faşist bir anlayışı asla benimsemedim. Benim için diktatör benzetmesi yapanların adap yoksunluğuna sayarım.

- Bazı şeyler her yerde anlatılmaz, olgunluk da burada yatar.

- Arkadaşlar şahsıma yazdıklarınıza teker teker cevap verme fırsatım olmasa da onları değerlendirdiğimi bilmelisiniz.

- Bana Nasyonel-sosyalist diyenler, ne anlama geldiğini, ne zaman ortaya çıktığını ve ilkelerinden haberdarlar mı?

- Görmezden gelmek ne sizi ne de bizi kurtarır. Gençliğimiz kaybeder ki, bizim ülke olarak en büyük gücümüz gençliğimizdir.

- AKP iktidarına soruyorum, neden anlık gündemlere takılıp ülkenin en büyük sorunu işsizliği görmezden geliyorsunuz?

- Referandum çalışmaları sırasında gördüm ki; halkımızın en büyük sorunu anlık bir gündem değil de işsizliktir.

- Tavla oynuyorum. Tavlayı merak eden arkadaşlar için şöyle söyleyeyim 5-2 kaybettim ama iyi taraf olan bendim.

- “Egemenlik ulusundur” ibaresi, sine i millette vücut buldukça yüce meclisimiz halka daha da yakın olacaktır.

- “Kasten neşriyat yapan bazı gazetelerin, halkın ekseriyetindeki tesir, her memlekette olduğu gibi o gazetelerin lehinde değildir.” Atatürk

- Eski genel başkanın istifası, ardından yaşananlar ve karşı karşıya kaldıklarım; bunlar komplodan öte siyasetin olağan senaryolarıdır.

- Veda eden siyasetçi yoktur, veda etmiş gibi görünen siyasetçiler vardır. Ben bir veda düşünmüyorum.

Tekin'i takip ediyor

Bugün itibarıyla Sav’ı twitter’da takip eden 513 kişi bulunuyor. Sav’ın takipçisi olduğu isimler arasında Kılıçdaroğlu yer almazken son tüzük değişikliğiyle halefi pozisyonuna gelen Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin bulunuyor.