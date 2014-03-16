Önder Özen: Beşiktaş'ın geleneklerinde yalvarmak yok, bu sistemi yıkarız

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Rizespor maçında siyah beyazlılar aleyhinde verilen penaltı kararlarıyla ilgili, “Bu olaylardan yorulmayız, üzülürüz. Kamuoyunun bu yönde bir eğilimi var. Biz kimseye yalvarmayız. Bu kulübün geleneklerinde yalvarmak yok, kapı kapı dolaşmak yok. Sistem buysa, biz bu sistemi yıkarız. Çocuklar yıkar mücadelesiyle” dedi.

Beşiktaş Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, siyah beyazlılar aleyhine iki penaltı kararı veren hakem Ali Palabıyık’ın performansı da tartışma konusu oldu.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, maçın ardından penaltı pozisyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Özen'in açıklamaları şöyle;

"Bugün Beşiktaşlı oyuncuların alın terini gördüm. Üretkenliklerini gördüm. Bugün hakemle ilgili soru soruyorsanız, gördüğüm şeyler hakkında konuşabilirim. Penaltı pozisyonu hakkında kendi gördüğüme ve Mustafa Pektemek'in anlattıklarına inanırım. Mustafa Pektemek kesseniz, olmamış bir şeyi olmuş gibi anlatmaz. Öyle bir çocuk. Maçtan sonra kendisine sordum pozisyonu bana tüm detaylarını anlattı. Saha içerisinde Rizesporlu Tevfik'le konuyu paylaşmışlar. O da penaltı değildi demiş. Kimileri için penaltıyı tahlil etmeyi bile doğru bulmuyor."

"Bu olaylardan yorulmayız, üzülürüz. Kamuoyunun bu yönde bir eğilimi var. Biz kimseye yalvarmayız. Bu kulübün geleneklerinde yalvarmak yok, kapı kapı dolaşmak yok. Sistem buysa, biz bu sistemi yıkarız. Çocuklar yıkar mücadelesiyle."