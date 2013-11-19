Önder: Evlilik bana göre değil, dul olarak yola devam edeceğim

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Evlilik sanırım bana göre değil. 4 aya da 4 yıla da yetişemem harhelde dul olarak yola devam edeceğiz. Zamanla derdim var bir sürüde sıkıntım var. Gece uyuyamayan bir adamım. Kim beni ne etsin. Herkesin uyuduğu saatlerde ya okuyorum ya yazıyorum" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığıyla ilgili şu an için vazgeçmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtirken, "Kendine aşık insanlarla dolu ortalık. Kendi heykelini yontan, kendisiyle meşgul. Bu kentin ihtiyacı olan kendisiyle meşgul insanlar değil. Kentiyle meşgul olacak, hemhal olacak ve sıkıntı kaynaklarını, bu talan edilen ekosistemi, bu neoliberal azgın iştahı durduracak bir program, bununla orantılı bir duruş olacak...Ben o zaman seve seve feragat ederim" dedi.

Habertürk TV'de yayınlanan 'Başkent Gündemi' programına konuk olan Önder, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in '4 ay içinde evlenirse nikahını ben kıyarım' sözleriyle ilgili olarak "Evlilik sanırım bana göre değil. 4 aya da 4 yıla da yetişemem harhelde dul olarak yola devam edeceğiz. Zamanla derdim var bir sürüde sıkıntım var. Gece uyuyamayan bir adamım. Kim beni ne etsin. Herkesin uyuduğu saatlerde ya okuyorum ya yazıyorum" diye konuştu.

'Protokole gerek yok'

Şivan Perver'in Diyarbakır'da düzenlenecek elele yürüme etkinliğine çağrılmaması üzerine yaptığı açıklamada "Ne gereği var bu protokollere, halkla sanatçısı arasına kim girebilir" diyen Önder, "Şivan Şivan'dır. Ne muktedirlere, ne başkalarına borcu yoktur. Ne zaman gelirse başımızın üstünde yeri vardır. Beraber Diyarbakır'da bir düette biz yaparız. Ben def, cümbüş çalarım, yeter ki barış gelsin bu topraklara."

'Sürece can suyu'

"Bu ağaç kuruyacaktı bir can suyu verildi. Dünyada da böyle olur. Kolay bir şey yürütmüyoruz. Çünkü yavaşladı durdu. Çünkü demokratikleşme yolunda kararlı cesur irade ortaya çıkmadı. Şimdi tekrar bir devnim bayladı devamaınnı hızla gelmesi lazım hayır iş uzarsa şerre dönüşür."

'Çözüm için Öcalan yeterli'

Öcalan ile Barzani arasında çekişme var mı sorusuna cevaben, "Böyle bir çekişme olmaz. Barzani saygın bir Kürt halk önderidir. Öcalan'da aynı şekildedir. Kapsama alanları çok farklı ve birbirlerine hitapları çok saygılıdır. Çözüm için sayın Öcalan ile görüşmek yeterli" şeklinde konuştu.

'Evlilik bana göre değil'

Osman Baydemir'in '4 ay içinde evlenirse nikahını ben kıyarım' sözleri ne ilişkin olarak, evlilik sanırım bana göre değil. 4 aya da 4 yıla da yetişemem harhelde dul olarak yola devam edeceğiz. Zamanla derdim var bir sürüde sıkıntım var. Gece uyuyamayan bir adamım. Kim beni ne etsin. Herkesin uyuduğu saatlerde ya okuyorum ya yazıyorum.

İstanbul aday adaylığı

Medyada yer alış biçimiyle, benim ki gibi başı sonu bağlanamayan laflarda büyük sıkıntı var. Aday adaylığımdan vazgeçmem söz konusu değil ama vazgeçebilirim dedim zaten bunu ilk açıkladığımda da söyledim. Bizim üstümüzde benim ciğerimde hissettiğim barış süreci yani Kürt meselesi...bir bu var. İki, gezide hayatını kaybeden civanlar var. Üç işinden aşından olan sağlığını yitiren, gözünü yitiren insanlar var. Bunun yerel seçimle bağlantısı ne? Bütün bunlar kent iktidar alanıyla ilgili bir yaşamsal farklılıktan çıktı. Ben bu kenti bu hoyratlığa bir daha teslim etmem. Eğer adaylıktan vazgeçeceksem bu konuda bir ışık doğar, bir dönüşüm sağlanır. Bu da ilkesel olur ve kamuoyuun gözüönünde olur. Bunlar çok önemli kriterler. Bunlar olursa benim kendimi dayatmam mümkün değil.

Kendine aşık insanlarla dolu ortalık. Kendi heykelini yontan, kendisiyle meşgul. Bu kentin ihtilacı olan kendisiyle meşgul insanlar değil. Kentiyle meşgul olacak, hemhal olacak ve sıkıntı kaynaklarını, bu talan edilen ekosistemi bu neoliberal azgın iştahı durduracak bir program bununla orantılı bir duruş olacak ben o zaman seve seve feragat ederim."