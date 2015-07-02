‘Öncelik polisin değil öğrencilerin’ diyen imama soruşturma

Bartın İmam Hatip Lisesi Camii imamı 45 yaşındaki Erdal Koşmaz, cami yemekhanesinde her akşam üniversite öğrencileri ve yoksullar için verdikleri iftara gelen polislerin fotoğraflarını, 'Ben her akşam iftar yaparım diye bize kafa tutan garibanlar bunlardır' notuyla Facebook'ta paylaştı. Bunun üzerine imam hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA’nın haberine göre; imam Erdal Koşmaz, Bartın İl Müftülüğü’nün Ramazan ayı boyunca vatandaşların desteğiyle Bartın İmam Hatip Lisesi Camii’nin yemekhanesinde verdiği halk iftarlarına bölgedeki görevli polislerin her akşam katılmalarına Facebook hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

Emniyet güçlerinin toplu bir şekilde iftara geldiklerini iddia eden Koşmaz, güvenlik kamerasından aldığı fotoğraf görüntülerini kullanarak yaptığı paylaşımda, “Arkadaşlar şu görüntülere bir bakın. Yemekhaneye polisler her akşam grup grup geliyorlar. Öğrenciler yer bulamıyorlar. Dışarıda yemek yemek zorunda kalıyorlar. Biz öncelik öğrencilerin diyoruz hala anlamıyorlar ve bizi şikâyet gidiyorlar” dedi.

Koşmaz bir başka paylaşımında ise, “Ben her akşam iftar yaparım diye bize kafa tutan garibanlar bunlardır” ifadelerini kullandı.

Caminin imamı Erdal Koşmaz, yemekhanenin camına, ‘İftarlarımız öncelikli olarak öğrencilerimiz içindir’ ve ‘Burada iftarlara öğrenciler ve garibanlar her akşam, diğerleri sadece bir akşam katılabilir’ yazılarını asmıştı.

Bartın Müftülüğü, imam Erdal Koşmaz hakkında soruşturma başlattı. Müftü Mahmut Gündüz yaptığı açıklamada, imamın davranışının hatalı olduğunu belirterek, “Ramazan ayındayız, görevlimizin yaptığı yanlıştır. Çünkü iftara gelen kimse geri çevrilemez, sonra kendi sitesinden bir yayın yapmış, hiç yakışmadı. O imam hakkında gerekli soruşturma başlattık. Sonuç olarak gereğini yapacağız” dedi.