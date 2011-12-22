Önce yolcuyu sonra polisi taciz etti!

T24

Alınan bilgiye göre, özel bir havayolu firmasına ait olan ve İstanbul'dan Trabzon'a gelen uçakta yolcu olarak bulunan N.Y (25), diğer yolculardan H.K'yı, kendisini taciz ettiği iddiasıyla Trabzon Havalimanı'ndaki polis memuruna şikayet etti. Havalimanının İç Hatlar Gelen Yolcu girişinde, polis memuru M.B (26) tarafından durdurulan H.K, duruma tepki göstererek, polisin silahını almaya çalıştı. Polis memurunu darbettiği ileri sürülen şüpheli H.K, “cinsel taciz”, “görevli memura mukavemet” ve “darp” suçlarından gözaltına alındı. Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası Trabzon Adliyesi'ne sevk edilen H.K, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.