Önce yayaya sonra ağaca çarpıp takla attı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, fabrika personelini taşıyan minibüsün çarptığı hafif ticari araç, savrulup, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Araç yol kenarında bulunan ağaca da çarptıktan sonra takla attı.

Kaza, akşam saatlerinde, Fevzi Çakmak Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi\'nde meydana geldi. Fabrika personelini taşıyan Yaşar Demiral yönetimindeki 54.S.3065 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Muhammet Mustafa Kurşun yönetimindeki 41. A.A.J. 2012 plakalı hafif ticari araca yan tarafından çarptı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç, önce kaldırımda yürüyen Meliha Benzer\'e (37), daha sonra yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İki yaralanın da hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



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