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Yaşam

Önce umudunu sonra yaşamını yitirdi

İlik kanserine kadın abisinden nakil işlemi için hastaneye giderken trafik kazasında öldü. Acı haberle yıkılan hasta ise 2 gün sonra hayatını kaybetti.

21 Ekim 2009 03:00

İlik kanserine yakalanan kadın abisinden nakil işlemi için hastaneye giderken trafik kazasında öldü. Acı haberle yıkılan hasta ise 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Nakil için yola çıktı

Çanakkaleli Neriman Tekin (58) 4 ay önce ilik kanserine yakalandı. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan ve yaşaması ilik nakline bağlı olan kadın için eşi ve oğulları seferber oldu. Ancak hiçbirinin dokusu Tekin ile uyuşmadı. Talihsiz kadının imdadına ise Çanakkale'nin Pınarbaşı Köyü'nde yaşayan ağabeyi Abdullah Kıran (61) yetişti. Dokuları kardeşiyle uyuşan Kıran, geçtiğimiz cuma günü operasyon için İzmir'e gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı.

Yan yana defnedildiler

Ancak Kıran'ın oğlu Gürcan Kıran'ın (38) kullandığı minibüs, aşırı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atan minibüste bulunan Kıran ile eşi Kerime Kıran ağır yaralandı. Kardeşine can vermek üzere yola çıkan Kıran, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağabeyinden nakledilecek ilikle hayatta kalma hayalleri kuran Neriman Tekin'in ise acı haberi aldıktan sonra dünyası karardı. Olaydan 2 gün sonra ise "Kaderin böylesi" dedirten bir olay gerçekleşti. Çünkü ağabeyi ile umutlarını kalbine gömen kadın, ağabeyi öldükten 2 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. 2 gün arayla can veren 2 kardeşin cenazesi ise Pınarbaşı köyünde yan yana toprağa verildi.

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