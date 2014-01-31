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Önce savcılar, sonra dosyalar gitti

17 Aralık operasyonunda savcılara dosyadan el çektirilmesinin ardından, dosyaların da arşive kaldırılması tartışma konusu oldu

31 Ocak 2014 14:48

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılar Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç’in dosyadan el çektirilmelerinden sonra, odalarında bulunan dava ile ilgili dosyalar arşive kaldırıldı.

Arşive kaldırılan dosyaların soruşturmaya yeni atanacak savcılar belli olduktan sonra onların odalarına taşınacağı söylendi.

CHP Erzincan Milletvekili, TBMM Divan Üyesi Muharrem Işık,Twitter'da "Dosyalar değişmeye gidiyor. Ayşe teyze ace ile yıkayacak. O dosyalar savcıların odalarından alındı!" diye yazdı.

İstanbul’un yeni Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu iki savcıya dosyadan el çektirildiklerini dün e-posta atarak bildirmişti.

Dosyanın savcıları olan Mehmet Yüzgeç İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne, Celal Kara ise İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’ne duruşma savcısı olarak gitmişti.

Soruşturmasının ikinci dalgasıyla ilgili iki ünlü işadamının sanık sıfatıyla ifadeye çağıran savcıların ikinci dalgaya başladığı, bunun üzerine görevden alındıkları iddia edilmişti.

 

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