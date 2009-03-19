Önce öpücük, sonra protesto

Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun Konya ziyaretinde, 9 yaşındaki Arif Mavi'nin protestosu dikkat çekti.





Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Konya'da şehitlik ziyaretinin ardından Karapınar İlçesi'ne geçti. Burada AKP'nin seçim bürosunu açan Bakan Çubukçu, parti üyeleri tarafından karşılandı.



Kalabalığın arasından çıkan 9 yaşındaki Arif Mavi, Bakan Çubukçu'nun yanına yaklaşarak elini öptü. Arif Mavi, daha sonra seçim bürosunda yaptığı konuşma süresince Bakan Çubukçu'nun yanında durdu. Çubukçu makam arabasına bindikten sonra minik Arif, bu kez beklenmedik bir harakette bulundu. Arif, araç haraket ettikten hemen sonra elinde bulunan ve içi su dolu pet su şişeyi otomobile fırlattı. Aracın yan camına çarpan pet şişe gürültü çıkardı. Ancak Bakan Nimet Çubukçu'nun içerisinde bulunduğu makam otomobili durmayarak yoluna devam etti. Bu sırada Arif Mavi'nin pet şişeyi Bakan'ın makam otomobiline fırlattığı gören bazı partililer, çocuğa “Niye atıyorsun?” diye çıkışarak tepki gösterdi.



Karapınar Devlet Hastanesi'ni ziyeret ederken, yeniden Bakan Çubukçu’nun bulunduğu hastaneye girmek isteyen Arif Mavi'yi polisler engelledi. Ağlayan Arif Mavi'yi bir polis memuru kucağına alarak karşı kaldırıma götürdü. Burada ağlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Arif Mavi'ye bir polis memuru cebinden çıkadığı 5 TL'yi verdi. Çevrede bulunanlar da Arif Mavi'nin Bakan Çubukçu'dan para istediğini, vermeyince de bu şekilde davrandığını söyledi. Arif Mavi'nin daha önce de ilçeyi ziyaret eden bir bakandan para istediği öğrenildi.



Yapılan yardımlara taktılar



Bakan Nimet Çubukçu, seçim bürosunun açılışında hükümetin yaptığı yardımları eleştiren muhalefete ve basına yüklendi. Bakan Çubukçu, “Şimdi burada bulunan herkes biliyor. Televizyonları açtığımızda gerek muhalefet partisi gerekse basın, yapılan yardımlara takmış durumda. CHP'nin ve medyanın zihniyeti bu konuda son derece çarpık. Türkiye'de 8.5 milyon özürlü yaşıyor. Özürlülere ve ailelerine bağladığımız maaşla onların bakım ve eğitimini sağlıyoruz. Biz bu yardımları düzenli bir şekilde 6 milyon insanımıza dağıtıyoruz. Eskiden Sosyal Yardımlaşma Fonu adı altında toplanan paralar bütçe açıklarına ve faiz giderlerine harcanıyordu. Bugün dünya ekonomik krizin gölgesinde kıvranıyor. Biz çok şükür bunu çok zayıf bir şekilde atlatıyoruz. Bugün Amerika'da 250 bin insana sıcak yemek fişi dağıtılıyor. Dünyanın her yerinde devletler vatandaşlarına bizde olduğu gibi bu tür yardımlarda bulunuyor” dedi.





