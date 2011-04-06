Önce onlar seçecek!

T24 - Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli seçimlerini 4 gün içinde yapacaklar ve listeler Pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulu’na verilecek.



11 Nisan’da netleşmesi gereken milletvekili adaylarını belirlemeye çalışan partilerin genel merkezleri de, aday adayları tarafından kuşatılmış durumda.



10 kurmayıyla birlikte son kararını verecek olan Başbakan Erdoğan parti genel merkzinde. CHP ön seçim ve kontenjan haricindeki 425 ismi, MHP de kamuoyu yoklamaları ve teşkilatın görüşlerini doğrultusunda adaylarını belirlemek için çalışıyor.





AKP



Başbakan Erdoğan, son grup toplantısında, "bazı önemli isimler liste dışı kalabilir" sözlerine, "İsminizi göremezseniz şaşırmayın”ı da eklemişti. Bu açıklama, muhtemel adaylar için endişe yaratmış durumda.



Erdoğan’ın bu yaklaşımıyla ilgili ilk yorumlar, iki dönem üst üste milletvekilliği yapan önemli isimlerin elenebileceği, 3 dönem yapan isimlerin de; AK Parti ile iki Fazilet ile bir, elenmesinin söz konusu olabileceği şeklinde.



‘Abi’ konumunda olan bazı isimlerin farklı illere kaydırılması ve bu yolla dinamizm sağlanması, genel başkan yardımcısı Ekrem Erdem gibi bir dönem ara veren isimlerin listeye konmasının da ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor.



Partinin, kadın aday sayısının önemli ölçüde artırılması; bunun 50’ye yaklaşabileceği konuşuluyor, 25-30 yaş arası 5 milletvekili, özürlü vekil sayısının 1’den 3’e yükseltilmesi gibi hedefleri olduğu kaydediliyor.



Erdoğan’ın özel talimatıyla gelen rapor ışığında, devamsızlık yapan vekillerin üstünün çizileceği, ilk AK Parti döneminde seçilen, daha sonra ortadan kaybolan ve son 10 gün içinde yeniden aday adayı olarak genel merkezde görünen isimlerle de yolların ayrılacağı belirtiliyor.



Başbakan Erdoğan, son değerlendirmeyi 10 kurmayıyla birlikte 4 gün içinde yapacak.





CHP



Aday adaylarının genel merkez üzerindeki baskısının sürdüğü CHP’de bugün MYK toplandı.



Bazı genel başkan yardımcılarının aday adaylarıyla görüşmeleri halen sürerken, MYK’da, ön seçim yapılan kentlerde genel merkez kontenjanından aday gösterilecek isimler görüşüldü.



Mustafa Balbay’ın Aydın ikinci sıradan aday olması kesin görünürken, Tuncay Özkan ve Mehmet Haberal’la ilgili henüz net bir gelişme yaşanmadı.



Doğu ve güneydoğu illerinin öncelikli olduğu 30 kentle ilgili taslak listenin ortaya çıktığı kaydedilirken, ön seçim ve genel merkez kontenjanı dışında kalan 425 adayın belirlenmesi çalışmaları 4 gün daha sürecek ve büyük ihtimalle ortaya çıkan liste Pazar günü parti meclisine sunulacak.





MHP



MHP’de de liste heyecanı yaşanıyor.



Seçim çalışamalarını 1 Ekim’de Kars’ta başlatarak en erken yola çıkan parti olan MHP’de 2500 aday adayı var.



Genel merkez hem teşkilatlara hem de kamuoyuna soruyor. Anketlerde 'hangi adayı görmek isterseniz?' sorusu yöneltilirken, teşkilatlar da elektronik ortamda düşüncelerini genel merkeze iletiyor.



Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal başkanlığındaki komite ve diğer genel başkan yardımcılarının katkılarıyla hazırlanacak rapor, son söz için, 9 Nisan’da Devlet Bahçeli’nin masasında olacak.







