Önce kemanı bulundu sonra cesedi

T24 - Başakşehir’deki evinden "keman kursuna gidiyorum" diye çıkan İlköğretim 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ecem’in cesedi bir uçurumun altında bulundu.





DHA'nın haberine göre; Ecem önceki akşam okuldan evine geldikten sonra 23 Nisan hazırlıkları için keman kurusuna gitti ama eve dönmedi. Ecem’in eve dönmemesi üzerine baba Sadık ile anne Hatice Çokluk polise başvurdu. Evlerine dönerek kızlarından gelecek bir haber bekleyen Çokluk çiftine acı haber, Ecem’in arkadaşlarından geldi.



Önce kemanı bulundu sonra...

Kızlarının arkadaşlarından biri Ecem’in kemanının Şahintepe’deki kayalık alanda bulunduğunu bildirmesi üzerine üzerine kayalık alana giden aile kızlarının cesedi ile karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından Ecem’in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İddiaya göre sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, baş ve vücudunda şişlik ve yaralanmalar gözlendi.



"Telefona cevap vermeyince endişelendim"

Acılı baba Sadık Çokluk, kızı Ecem ile aralarının çok iyi olduğunu ve kendisini çok sevdiğini belirterek, olayı şöyle anlattı: "Normal okuluna gitti. Cuma saatinde saat 14.00’de çocuğu aradım, ulaşamadım. Daha sonra annesi beni aradı, ’çocuk gelmedi’ dedi. Tekrar aradım. Telefonunu açtı ve kapattı. Daha sonra bir daha ulaşamadım. Daha sonra okuluna gittim, sordum yok. Bilgi Evi’ne gittim, sordum yok. Daha sonra mahalledeki çocuklara sordum. Mahallede de bulamadım. Kayıp ilanı vermek için polis karakoluna gittim. Polise bildirdim, geldim eve. Komşunun otomobilini aldım, aramaya gittik. Okula kadar yine gittik. Okuldan ayrıldık, telefon geldi. Komşu, ’Ecem’in kemanı bulunmuş’ dedi. Kemanı eve getirmişler. Kemanı bulan çocuğu bulduk. Onu da aldık, kemanı bulduğu yere kadar gittik. Çocuk kemanı bulduğu yere götürdü. Kemanı bulunduğu yerle, kayalık arasında 300 metre var. Komşuyla, çocuğu aşağıda aramaya gittik. Biz aşağı giderken, aşağıdan yukarı doğru iki çocuk geldi, ’Bir ortaokul kızını kayadan atmışlar. Onu ararsan kayada, polisler de gelmiş başına’ dedi. O arada koştuk biz tabii. Benim zaten dizlerimin bağı çözüldü. Çocuğumun olduğunu anladım. Oraya kadar gittik. Elleri otla dolu, polisler de başında. Olay bittikten sonra telefonu çocuğun baş kısmına koymuşlar. Telefon normal, hiç kırık mırık yok. Ondan sonra polisler, adli tıp, ilçe emniyet geldi. Sonra çocuğu götürdüler. 23 Nisan’da çalmak için, o gün de bir saat keman kursu vardı. Çocuk eve gelmedi."



Baba Çokluk: Okulda can güvenliği yok

Çokluk, kızının okulunda 4 ay önce de bir erkek öğrencinin kaçırıldığını ve boğularak öldürüldüğünü anlatarak, "Okulda çocukların can güvenliği yok. Geçmişte de benzer olaylar oldu. Gölde cesetler bulundu. Yetkililerden kızımın katil yada katillerinin bulunmasını istiyorum" dedi.

Anne Hatice Çokluk ise, kızının 23 Nisan etkinlikleri kapsamındaki törenlerde keman çalacağı için kursuna gittiğini anlatarak, "Kızımın kimseye bir zararı yoktu. Gül gibi kızıma kıydılar. Kızım 23 Nisan’ı görmedi, o günü sabırsızlıkla bekliyordu. Çocuklarımızın can güvenliği yok. Bu olaydan sonra ben diğer kızımı da artık okula göndermeyeceğim. Üniversiteyi bile kazansa, artık okula yollamak yok" dedi.



Gül ve Erdoğan'dan yardım istedi

Devlet büyüklerinin bu olayla yakından ilgilenmelerini isteyen acılı anne "Sayın Cumhurbaşkanım Abdullah Gül, Başbakanımız Tayyip Erdoğan’dan kızımın katillerinin bulunması konusunda yardım istiyorum. Kızımın cesedi faili meçhul olarak kalmasın. Suçluları tespit edilsin ve cezalandırılsınlar" diye konuştu.





Olayla ilgili soruşturma sürüyor.