Önce esrar, sonra grup seks!

T24 - Bursa'da kendileriyle birlikte olmak isteyen erkekleri uyuşturucuya alıştırdıkları öne sürülen 4’ü kadın 7 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.



Esrarı bira şişeleriyle servis yaptıkları belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 15 kilo esrar ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ve Yıldırım İlçeleri’nde bazı kadınların, erkeklere cinsel gücü arttırdığı iddia edilen ve uyuşturucu niteliği taşıyan madde sattığı ve bu kadınların para karşılığı fuhuş yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen kadınlar jandarma ekipleri tarafından teknik takibe alındı. Alev Ö. (50), Duygu Ö. (25), Filiz K. (30) ve Tümay S. (19) isimli kadınların eğlence yerleri, kafeterya, okul önlerinde tanıştıkları gençlerle arkadaşlık kurduktan sonra, ellerinde cinsel gücü arttırıcı maddeler bulunduğunu, almaları karşılığında kendileriyle birlikte olacaklarını söyleyerek uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Tümay S.’nin ise esrar sattığı kişilerle grup seks yaptığı belirlendi.



Evlerinde 15 kilo esrar



Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda Alev Ö., Duygu Ö., Filiz K. ve Tümay S. ile seks partilerine yakalanmamak için bira şişesi içinde esrar maddesi getirip sokak başlarında gözcülük yaptıkları belirlenen Mustafa İ. (55), Necati K. (40), Serkan Ö. (30), gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 15 kilo esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör 12 tabanca fişeği ele geçirildi.



Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

