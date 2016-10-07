Önce dolandırıp sonra elini öptüler!

Antalya'da bankadan emekli maaşını çeken bir kişi, yanına gelen şahıslar tarafından altın kaplamalı 5 saat karşılığında 18 bin lira dolandırıldı. Şahıslardan birisi parayı aldıktan sonra Ali Kaya'nın elini öptü. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay saat 12,15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir bankadan emekli maaşını çeken 64 yaşındaki Ali Kaya'nın yanına biri kişi yaşanarak elinde tanesi 500 liradan son model 200 telefon olduğunu, alıp almayacağını sordu. Bunun üzerine Kaya, telefona ihtiyacı olmadığını belirtti. Daha sonra Ali Kaya , dolandırıcıyla konuşurken yanına bir kişi daha yanaşarak telefonları kendisinin alacağını belirtti. Daha sonra şahıs, elinde piyasa değeri 18 bin euro değerinde 5 saat olduğunu 18 bin lira karşılığında vereceğini belirtti. Bunun üzerine Kaya, saatleri alabileceğini söyledi. Kaya, vakit kaybetmeden emekli maaşını çektiği bankaya giderek 18 bin lira kredi çekti. Şahıslar ile bir kafede oturan Kaya, bir süre sohbet ettikten sonra cebinden çıkardığı 18 bin lirayı teslim etti. Şahıslar ise yanında bulunan ve siyah bir çantada içerisinde bulunan altın kaplamalı 5 saati Kaya'ya teslim etti. Kaya ise yakınlarda bir kuyumcuya giderek saatleri satmak istedi. Kuyumcu ise saatlerin değerinin olmadığını belirtti.

Önce parayı aldı sonra elini öptü

Durumu polis ekiplerine haber veren Kaya, dolandırıldığını anladı. Polis ekipleri ise olay yerine gelerek şahısların yakalanması çalışma başlattı. Diğer taraftan Ali Kaya ve iki şahıs arasında yaşananlar kafede bulunan güvenlik kamerası tarafından an ve an kaydedildi. Görüntülerde Kaya ve iki şahsın bir süre sohbet ettiği, daha sonra Kaya'nın 18 bin lirayı şahıslara teslim ettiği görüldü. Paraları alan şahıslardan bir tanesi ise Kaya'nın elini öptü. Kaya ise bir süre daha oturduktan sonra saatleri satmak üzere kuyumcuya gitmek üzere masadan kalktı. İki şahıs ise daha sonra kalkarak olay yerinden hızla uzaklaştı.