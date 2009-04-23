Önce dini nikah, sonra El Kaide kampı

El Kaide operasyonunda yakalanan zanlılar, internette tanıştıkları kadınlara önce dini nikah yapıp sonra Afganistan’a gönderdiklerini söyledi.



Terör örgütü El Kaide'ye yönelik olarak önceki gün Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ikisi kardeş 3 kişinin internetten tanışıp kandırdıkları kadınları dini nikah kıyarak Afganistan ve Pakistan'daki çatışma bölgelerine yakın kamplara götürdüğü öğrenildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Zekeriya Ç. ve kardeşi Hasan Ç. ile Kenan K'nin emniyet müdürlüğünde sorgusu tamamlandı.



Zanlıların El Kaide terör örgütünün alt yapılanması olduğu belirtilen İslami Cihad Birliği'nin üyesi, Zekeriya Ç'nin 20 farklı ilde örgütün sözde sorumlusu olduğu kaydedildi.



Zanlıların örgütün propagandası yapmak ve eleman kazandırmak için faaliyetlerde bulunduğu, bu işleri genellikle internetten yürüttüğü bildirildi.



Mısır'da tatil



Özellikle internetten tanıştıkları kadınlarla sanal ortamda sohbet eden zanlıların, kandırdıkları kadınları dini nikah kıyarak Afganistan ve Pakistan'daki çatışma bölgelerine yakın kamplara götürdüğü, örgüte yardım amacıyla topladıkları paraların bir kısmıyla Mısır'da tatil yaptığı belirtildi.



Zanlıların evlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel dokümana, CD'ye ve bir bilgisayar kasasına el konuldu.



Ele geçirilen malzemeleri inceleyen emniyet güçleri, propaganda amaçlı dağıtılmak için çoğaltılan CD'lerde başta ABD askerlerine yönelik olmak üzere çok sayıdaki silahlı örgüt eylemi görüntüsüne ulaştı. Bazı CD'lerde porno içerikli görüntüler bulunduğu belirtildi.



Zanlıların Adana Adliyesine sevk edildiği bildirildi.

