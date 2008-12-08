Önce bayramlaştı sonra çarpıp öldürdü

Antalya'da bayram namazından çıkıp kurban kesmek için evinin yolunu tutan 66 yaşındaki Hüseyin Kütük, 10 dakika önce kendisiyle bayramlaşan komşusu 42 yaşındaki Ahmet Karaca'nın kamyoneti altında kalarak can verdi.



Olay bugün saat 08.15 sıralarında Altınova Menderes Mahallesi 10'ncu Sokak Akkanat Camisi önünde meydana. Akkanat Camisi'nde bayram namazını kılan Hüseyin Kütük, cami bahçesinde komşularıyla bayramlaştıktan sonra kurban kesmek için evinin yolunu tuttu. Bu sırada 10 dakika önce cami bahçesinde Hüseyin Kütük ile bayramlaşan Ahmet Karaca, kurbanlık almak için kamyonetine bindi. Cami önünde çok sayıda araç park ettiğini gören Karaca, kamyonetiyle geri geri giderek sokaktan çıkmak istedi. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Kütük'ü fark etmeyen Karaca, komşusuna çarptı. Ağır yaralanan Kütük olay yerine çağırılan ambulansla Sema Yazar Semt Polikliniği'ne götürüldü. Ancak doktorların müdahalesine rağmen Kütük kurtarılamadı.





Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Karaca, Sanayi Polis Merkez Amirliği'nde verdiği ifadede "Hüseyin amca ile 10 dakika önce cami çıkışı bayramlaştık.



Sokakta geri geri giderken kendisi yoldaymış, fark et medim ve çarptım. Çok üzgünüm" dedi. Karaca sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.





