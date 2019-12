Önce Azeriler, sonra Ermeniler gelecek

Türkiye ve Azerbaycan A milli takımları, 2 Haziran'da Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek, Ermenistan milli maçı da büyük olasılıkla 14 Ekim'de yine Kadir Has Stadı'nda oynanacak.



Futbol Federasyonu, Azerbaycan'la oynanacak özel maçla için hazırlık yapılmasını, Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Ulaşım, ağırlama ve konaklama gibi konularda Kayseri Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Türkiye-Azerbaycan A milli takımları arasındaki özel maç, gece yapılacak.



Dünya Kupası grup eleme müsabakalarındaki Türkiye-Ermenistan A milli takım karşılaşmasının da 14 Ekim'de Kadir Has Stadı'nda yapılması istendi. Ancak Türkiye ve Ermenistan cumhurbaşkanlarının da maçı izleyecek olması yüzünden karşılaşmanın Ankara veya İstanbul'da oynatılması yönünde karar alınabileceği öğrenildi. Bu konudaki kesin kararın daha sonra alınacağı bildirildi.