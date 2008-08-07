Önce 2004 Atina Olimpiyatları

Tempo24-

. Pekin Olimpiyatları'nda sporcuların madalya mücadelesi kadar, ülkelerin de mücadelesine sahne oluyor. Sporda en eski organizasyonlardan birisi olan olimpiyatları düzenleyebilmek ülkelere ayrı bir prestijde sağlıyor. Pekin Olimpiyatları öncesi Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen 28. Yaz Olimpiyat Oyunlarında (14-29 Ağustos) öne çıkan bazı haberler şöyleydi:



Oyunlarda birinciliği ABD elde etti



-Oyunlarda 20 ülkeden 44 bin gönüllü görev yaptı.

-28. Olimpiyat Oyunları'nda ilk altın madalyayı, atıcılıkta bayanlar 10

metre havalı tüfek kategorisinde Çinli Du Li kazandı.

-Oyunlarda ABD, madalya klasmanında birinciliği elde etti. ABD, 35

altın, 39 gümüş ve 29 bronz olmak üzere toplam 103 madalya, 2. sıradaki

Çin de 32 altın, 17 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 63, Türkiye, 3

altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla oyunları 22.

sırada tamamladı.

-Atletizmde bayanlar uzun atlamada tüm madalyaları, Rus sporcular

kazandı. Böylece Olimpiyat Oyunları tarihinde uzun atlamada ilk kez bir

ülke 3 madalyanın birden sahibi oldu.

-Erkekler maraton yarışını, 2.10.55.00'lik derecesiyle birinci olarak

tamamlayan İtalyan Stefano Baldini, altın madalya kazandı.

-Oyunlarda boks dalındaki mücadeleleri Küba, 5 altın ve 2 gümüş

madalyayla kaparken, Rusya da 3 altın ve 3 bronz madalya elde ederek

ikinci en başarılı ülke oldu.

-Oyunlarda erkekler voleybolda altın madalyayı, Brezilya kazandı.

-Güreşte sergilediği performans ve kazandığı altın madalyayla tüm

dünyanın beğenisini toplayan Mısırlı İbrahim Karam, Atina'da minderde

büyük pazarlıkların dönmesine neden oldu.

-Bayanlar hentbolda final maçında Güney Kore ile karşılaşan Danimarka,

uzatmanın ardından 34-34 biten mücadeleyi, 7 metre atışları sonucunda

4-2 kazanarak altın madalyaya ulaştı.

-Basketbolda erkeklerde finalde İtalya'yı 84-69 yenen Arjantin, altın

madalya kazandı.

-Bayanlar voleybolda, finalde Rusya'yı 3-2 yenen Çin Halk Cumhuriyeti,

altın madalyanın sahibi oldu.

-Atletizmde erkekler 5 bin metrede altın madalyayı, Faslı Hişam El

Guerrouj kazandı.

-Basketbolda bayanlarda altın madalyayı, finalde Avustralya'yı 74-63

yenen ABD kazandı.

-Erkekler futbolda Arjantin, şampiyonluğu kazandı. Atina Olimpiyat

Stadı'nda yapılan final maçında Arjantin, Paraguay'ı 1-0 yenerek, altın

madalyanın sahibi oldu.

-Erkekler çim hokeyinde altın madalya Hollanda'yı uzatmada 2-1 yenen

Avustralya'nın oldu.

-Bayanlar atletizmde 10 bin metrede altın madalyayı, Çinli Xing Huina

kazandı.

-Atletizmde bayanlar cirit atmada altın madalyayı, bu dalda 71.54

metreyle dünya rekorunu da elinde bulunduran Kübalı Osleidys Menendez

aldı.

-28. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda senkronize yüzmede takım müsabakasında

altın madalyayı, Rusya kazandı.

-Modern pentatlonda bayanlarda altın madalyayı, Macar Zsuzsanna Voros

kazandı.

-Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlonda erkeklerde altın madalyayı,

Rus Andrey Moiseev kazandı.

-Atletizmde erkekler 50 kilometre yürüyüşte altın madalyayı, Polonyalı

Robert Korzeniowski kazandı.

-Atletizmde erkekler çekiç atmada Olimpiyat Şampiyonu olan Macar sporcu

Adrian Ambrus, atletizmi bıraktığını açıkladı.

-Erkekler triatlonda altın madalyayı, Yeni Zelandalı Hamish Carter aldı.

-Bayanlar triatlonda altın madalyayı Avusturyalı Kate Allen aldı.

-28. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda beyzbolda altın madalyanın sahibi Küba

oldu.

-Plaj voleybolunda erkeklerde altın madalyayı Brezilya kazandı.

-Senkronize yüzmede çiftlerde Rus ikili Anastasia Davydova-Anastasia

Yermakova altın madalya kazandı.

-Binicilikte bireysel dresaj (at terbiyesi) müsabakalarında altın

madalyayı, Hollandalı Anky van Grunsven kazandı.

-Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping testinde sahte idrar

örneği verme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle, 28. Yaz Olimpiyat

Oyunları'nda disk atmada altın madalya kazanan Macar Robert Fazekas'ın

madalyasının geri alınmasına karar verdi.

-Atletizmde bayanlar 100 metre engellide altın madalyayı, ABD'li Joanna

Hayes kazandı. Hayes 12.37 saniyelik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı.

-Atletizmde erkekler 3 bin metre engellide tüm madalyaları Kenyalı

sporcular aldı.

-Plaj voleybolunda bayanlarda altın madalyayı Kerri Walsh ve Misty

May'den kurulu ABD ekibi, Adriana Behar ve Shelda Bede'den kurulu

Brezilya ekibini yenerek kazandı.

-Artistik cimnastik müsabakalarında Romanya, 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz

madalyayla en çok madalya alan ülke oldu.

-Artistik cimnastikte denge aleti ve yer hareketlerinde Rumen Catalina

Ponor, birinci olarak 2 altın madalya kazandı.

-Atletizmde erkekler 400 metrede tüm madalyaları ABD'li atletler kazandı.

-Masa tenisinde tek erkeklerde altın madalyayı Güney Koreli Ryu

Seung-min aldı.

-Atletizmde bayanlar 20 kilometre yürüyüşte Yunanlı atlet Athanasia

Tsoumeleka altın madalya kazandı.

-Atina'da, dağ bisikleti yarışmalarının düzenleneceği parkur

yakınlarında Yunanlı bir askerin cesedi bulundu.

-Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping maddesi kullandığı ortaya

çıkan bayan gülleci Irina Korzanenko'nun, 28. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda

kazandığı altın madalyayı geri aldı.

-Teniste tek erkeklerde altın madalyayı, Şilili Nicolas Massu kazandı.

-Teniste tek bayanlarda altın madalyayı, Belçikalı Justine Henin

Hardenne kazandı.

-Teniste çift bayanlar final maçını Çinli Li Ting-Sun Tian Tian çifti

kazanarak altın madalya aldı.

-Bayanlar 10 metre kule atlamada, Avustralyalı Chantelle Newbery altın

madalya kazandı.

-Bisiklette erkekler takım takip yarışması elemelerinde, Avustralya

dünya rekoru kırdı.

-Yüzme yarışlarında 4'ü bayanlarda 4'ü erkeklerde olmak üzere toplam 8

dünya rekoru kırıldı.

-Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), doping maddesi kullandığı ortaya

çıkan Yunanlı halterci Leonidas Sampanis'ten, 28. Yaz Olimpiyat

Oyunları'nda elde ettiği bronz madalyayı iade etmesini istedi.

-Atletizmde bayanlar disk atmada altın madalya, Rus Natalya Sadova'nun

oldu.

-Olimpiyat Oyunları'nda boksta, 75 kiloda altın madalyanın favori

isimlerinden gösterilen Rumen boksör Marian Simion, Mısırlı Ramazan

Yasir'e yenilince hakemlere tepki gösterdi ve boksu bıraktığını açıkladı.

-Atina'da olimpiyat köyüne kaçak olarak girmeye çalışan 2 Rus gözaltına

alındı.

-Atina'da, kent merkezinde çekim yapan 4 İspanyol gazeteciye saldırarak

hafif yaralayan 2 Yunanlı gözaltına alındı.

-Judo müsabakalarında, bu sporun anavatanı sayılan Japonya, 8 altın ve 2

gümüş madalya kazanarak, oyunlarda bu spor dalına damgasını vurdu.

-Atletizmde günün son altın madalyasını, erkekler 10 bin metrede

Etiyopyalı Kenenisa Bekele olimpiyat rekoru kırarak altın madalya

kazandı.

-Okçulukta bayanlar olimpik yay takım müsabakasında altın madalyayı,

Çin'i tek sayı farkla yenen Güney Kore kazandı.

-Okçulukta erkekler olimpik yayda altın madalyayı, İtalyan Marco

Galiazzo kazandı.

-Okçulukta, bayanlar olimpik yayda altın madalyayı Lee Sung-Jin'i

110-108 yenen Güney Koreli Park Sung-Hyun kazandı. -Atletizm

müsabakalarında, erkekler 20 kilometre yürüyüşte altın madalyayı İtalyan

Ivano Brugnetti aldı.

-Halter bayanlar 69 kiloda Çin Halk Cumhuriyeti'nden Liu Chunhong, 3

dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

-Yunanistan Atletizm Federasyonu'nun Atina'daki merkezi, bomba ihbarı

üzerine boşaltıldı.

-Olimpiyat Oyunları'nda Türk halterci Şule Şahbaz, doping maddesi

kullandığının belirlenmesi üzerine oyunlardan men edildi.

-Artistik cimnastik bayanlar takım müsabakalarında altın madalyayı,

Romanya kazandı.

-Artistik cimnastik erkekler takım müsabakalarında altın madalyayı

Japonya kazandı.

-Atıcılık dalında erkekler 10 metre havalı tüfek müsabakalarında yarışan

Çinli sporcu Li Jie, olimpiyat rekoru kırdı.

-Rusya, atıcılıkta elde ettiği şampiyonlukla olimpiyat tarihinde aldığı

500. altın madalyanın gururunu yaşadı.

-Judoda 66 kiloda İsrailli rakibi Ehud Vaks ile karşılaşmak istemeyen

İranlı Arash Miresmaeili'nin fazla kilolu olduğu tespit edildi.

-Bisiklet yarışının ilk dakikalarında düşen Dünya Şampiyonu İspanyol

bisikletçi Igor Astarloa yarışı bıraktı.



-TÜRK SPORCULAR-



-28. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda halterde bayanlar 48 kiloda Nurcan

Taylan,tarihsel bir başarıya imza attı ve 2 dünya, 5 de olimpiyat rekoru

kırarak altın madalya kazandı.

-28. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Erkekler 77 kiloda Taner Sağır,

Olimpiyat Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

-Atletizmde erkekler çekiç atmada şampiyon olan Macar atlet Adrian

Annus'un diskalifiye edilmesinin ardından Türk sporcu Eşref Apak bronz

madalya kazandı.

-Boksta 48 kiloda Atagün Yalçınkaya, gümüş madalya kazandı.

-Tekvandoda erkekler 80 kiloda gümüş madalya kazanan Bahri Tanrıkulu'nun

bileğinin 2 yerinden kırık olduğu belirlendi.

-Serbest güreşte 120 kiloda Aydın Polatçı, bronz madalya kazandı.

-Grekoromen güreşte 96 kiloda Mehmet Özal, İranlı Mesud Haşimzade'yi 3-2

yenerek bronz madalya kazandı.

-Grekoromen güreşte 66 kiloda Şeref Eroğlu, ikinci olarak gümüş madalya

kazandı.