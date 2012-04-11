'Onca Yoksulluk Varken'in Erzurum'da sahnelenmesine izin verilmedi!

Tiyatrokare’nin kurucusu Nedim Saban, Emile Ajar’ın aynı adlı romanından uyarlanan “Onca Yoksulluk Varken” oyununu Erzurum’da sahneleyemedi. Fransa’nın Arap mahallelerinden birinde, anneleri fahişelik yapan çocuklara evini açan bir Musevi kadının öyküsünü konu alan oyunun sahnelenmesine, belediyenin izin vermediği iddia edildi.

Salon verilmedi

Gülbahar Karakuş'un Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Saban, oyuna salon verilmeme nedeni olarak dekordaki “Kahrolsun Faşizm” yazısını gösterdi: “Sonunda bu da oldu, bir oyun dekoru nedeniyle baskı gördü. Yani dekor sansürlendi! Halen Anadolu’da oyunculardan sabıka kaydı soran bir düzen var. Oyun metinleri isteniyor. Yıllardır Anadolu’da oyuncular fişleniyor.”