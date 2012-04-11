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Kültür-Sanat

'Onca Yoksulluk Varken'in Erzurum'da sahnelenmesine izin verilmedi!

Tiyatrokare’nin "Onca Yoksulluk Varken" adlı oyununun şehirde sahnelenmesinin belediye engeline takıldığı öne sürüldü

11 Nisan 2012 10:25

 

Tiyatrokare’nin kurucusu Nedim Saban, Emile Ajar’ın aynı adlı romanından uyarlanan “Onca Yoksulluk Varken” oyununu Erzurum’da sahneleyemedi. Fransa’nın Arap mahallelerinden birinde, anneleri fahişelik yapan çocuklara evini açan bir Musevi kadının öyküsünü konu alan oyunun sahnelenmesine, belediyenin izin vermediği iddia edildi.
 

Salon verilmedi

 
Gülbahar Karakuş'un Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Saban, oyuna salon verilmeme nedeni olarak dekordaki “Kahrolsun Faşizm” yazısını gösterdi: “Sonunda bu da oldu, bir oyun dekoru nedeniyle baskı gördü. Yani dekor sansürlendi! Halen Anadolu’da oyunculardan sabıka kaydı soran bir düzen var. Oyun metinleri isteniyor. Yıllardır Anadolu’da oyuncular fişleniyor.”        

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