-ONBİNLERCE İSRAİLLİ DOĞU KUDÜS'TE YÜRÜDÜ TEL AVİV (A.A) - 01.06.2011 - İsrail'in, 1967'de Doğu Kudüs'ü topraklarına katmasının yıl dönümünde, çoğu din okulları (yeşiva) öğrencileri ve sağcılardan oluşan onbinlerce İsrailli, Doğu Kudüs'te yürüdü. Ellerinde İsrail bayraklarıyla yürüyen dinci ve sağ gruplarla, onları protesto eden az sayıdaki sol görüşlü İsrailliler ve Araplar arasında küçük çaplı arbedeler yaşandı. Çok yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen Kudüs Günü yürüyüşü, kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak kabul edilen Doğu Kudüs'ün tam kalbinde yer alan mahallelerinden Şeyh Cerrah'tan başladı. Yahudi yerleşimcilerin eski sahipleri olduğunu iddia ederek, mahkemeler aracılığıyla burada yaşayan Filistinliler'in evlerine el koyduğu Şeyh Cerrah mahallesi, son bir kaç yıldır özellikle İsrailli solcuların ve Filistinliler'in yoğun protestosuna sahne olmakla biliniyor. Nitekim, dinci ve aşırı sağcıların yürüyüşünü protesto eden ve sayıları 20-25 kadar olan İsrailli bir grup sol aktivist, yürüyüşcüleri protesto ederken saldırıya uğradı. Sol grubun üzerine yürüyenler arasında, İsrail parlamentosunun (Knesset) aşırı sağ partilerinden Ulusal Birlik Partisi milletvekili Michael Sen Ari'nin de yer aldığı bildirildi. Taraflar arasında kısa süreli arbedeler yaşanırken, polis, izinsiz gösteri düzenlediklerini belirttiği solcuları dağıttı; ikisini de gözaltına aldı. Mahalledeki Filistinli aileler de yürüyüşcüleri evlerinden Filistin bayrakları sallayarak protesto etti; yürüyüşcüler de "Araplar'a ölüm" sloganları attı. Yürüyüş güzergahı üzerindeki camiye elinde İsrail bayrağıyla girmeye kalkan göstericilerden biri de İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Ancak, İsrailli'nin gözaltına alınması yürüyüşcülerin tepkisine neden oldu; polisle münakaşalar yaşandı. Yürüyüşe katılanlar, Eski Kent'in müslüman mahallesi tarafındaki ana giriş olan Bab ül-Amud'da(Şam Kapısı) da alanda bulunan bazı Araplar'ı taciz ederek, rencide edici sloganlar attılar. Burada yaşanan arbedede de polisin her iki taraftan bazı kişileri gözaltına aldığı bildirildi. Akın akın Yahudi mahallesi içindeki Ağlama duvarı'na doğru yönelen yürüyüşcüler, müslüman mahallesindeki hemen hepsi erkenden kapanan dükkanların ve sıkı sıkı kapatılmış durumdaki evlerin kapılarını, duvarlarını yumrukladı; ırkçı sloganlar söyledi. Bu arada, Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde de Filistinli gençlerle İsrail polisleri arasında şiddet olayları yaşandı. Polis, taş atanlardan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yürüyüşe katılanların sayısının 30 binin üzerinde olduğu tahmin edilirken, İsrail polisi Sözcüsü Micky Rosenfeld, yürüyüşte güvenliği sağlamak üzere görev alan polislerin, sınır polisi ve gizli polisler dahil 3 bin dolayında olduğunu belirtti. -NETANYAHU: "BİR DAHA ASLA"- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'ün İsrail topraklarına katılmasının 44. yılı nedeniyle düzenlenen toplantıda, "kentin bir daha bölünmesine asla izin vermeyeceklerini" söyledi. Netanyahu, "İsrail askerleri, 44 yıl önce, peygamberlerin vizyonunu yerine getirerek, Kudüs'ü gerçek yerine oturttular" dedi. Netanyahu, "Kudüs, bir daha asla bölünmeyecek. Bizim için Kudüs'ten daha kutsalı yok... Kudüs'ü, birliğini koruyacağız; imar ederek geliştireceğiz" diye de ekledi. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de, Kudüs Günü dolayısıyla düzenlenen resmi törendeki konuşmasında, "İsrail'in kutsal kentin bölünmüşlüğünü, tüm inançlara özgürlük sağlayarak giderdiğini" ifade etti ve "Kudüs'te barış da bizim dönemimizde sağlanacaktır" diye konuştu. -"ŞİMDİ BARIŞ: "BU GÜNÜ TAKVİMLERDEN KALDIRIN" - İsrail'deki barış yanlısı örgütlerden Şimdi Barış (Şalom Ahşav) ise, bu günün "kışkırtma amaçlı" bir gün olduğunu ifade ederek, "Bugün, gerçek bir bayram günü değil...Aşırı milliyetçilerin, ırkçıların, yerleşimcilerin ve provokatörlerin günü" dedi ve Kudüs Günü'nün takvimlerden kaldırılmasını istedi.