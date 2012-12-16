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Yaşam

Onay verildi, Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi Yeşilköy'e yapılacak

Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Susin: Türkiye’de yaşayan diğer milletler gibi Süryanilerin de varlığı kabul edilmiş olacak

16 Aralık 2012 11:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kilise inşası için Yeşilköy'de arazi tahsis edeceğini açıklaması Süryanileri sevindirdi.

İdris Emen'in radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, cemaatin talebini inceleyen İBB, kilise inşaatı için onay verdi. Proje henüz inceleme aşamasında fakat Koruma Kurulu'nca onay verilirse Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir kilise sıfırdan inşa edilmiş olacak.

 

'Nihayet çabalarımız sonuç verdi'

 

Tarih boyunca Türkiye'nin güney bölgelerinde yaşayan Süryanilerin, 1950’den sonra başta İstanbul olmak üzere dünyanın dört bir tarafına göç ettiklerini söyleyen Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, bugün yüzde 80’i İstanbul’da yaşamasına rağmen kentte cemaate ait sadece bir kilise olduğunu belirtti. Ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“1950’den önce İstanbul’da 10-15 Süryani ailesi vardı. Ancak şu anda 17 bin civarında Süryani var. Bunların büyük çoğunluğu Bakırköy, Florya ve Yeşilköy civarında ikamet ediyor.

İbadetlerini başka cemaatlerin kiliselerinde yapıyorlar. Ancak Süryanilerin ritüelleri farklı olduğu için ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunları aşmak adına kilise yapmak için, 4 yıl önce, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok resmi kuruma başvurduk. Nihayet çabalarımız sonuç verdi. Belediyenin bu kararı uygulamaya geçerse Türkiye’de yaşayan diğer milletler gibi Süryanilerin de varlığı kabul edilmiş olacak. Dolayısıyla biz karardan çok memnunuz.”

Kararın kesinleşmesi durumunda 1000 metrekarelik alanda en az 800 kişilik kapasiteye sahip bir kiliseyi kendi imkânlarıyla yapmayı düşündüklerini söyleyen Susin, “Belediyenin bize tahsis edeceği arazinin yanında Latin Katolik mezarlığı var. Burada eski bir şapel ile birkaç mezar bulunuyor. Herkes Süryani kilisesinin bu mezarda yapılacağını zannediyor. Oysa bu doğru değil” dedi.

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