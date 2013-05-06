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Politika

Onanç: İstifa etmeyi düşünmüyorum

Gülseren Onanç: Dünkü Milliyet'te çıkan yazımın son cümlesini yanlış yorumlayanlar olmuş. Netliğe kavuşturayım. Partimdan ayrılmayı düşünmüyorum

06 Mayıs 2013 12:54

CHP Parti Meclisi Üyesi Gülseren Onanç, "Partimdan ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.

"CHP tabanının yüzde 65'i çözüm sürecine destek veriyor" sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifaya zorlanan Gülseren Onanç, CHP'den istifa edeceği yönündeki izlenimlerin yanlış olduğunu söyledi.

Twitter'daki sayfasından açıklama yapan Onanç, "Dünkü Milliyet'te çıkan yazımın son cümlesini yanlış yorumlayanlar olmuş. Netliğe kavuşturayım. Partimdan ayrılmayı düşünmüyorum. Sivil toplumun anayasa ve barış sürecine aktif katılımını sağlamak üzere hizmet etmeyi bu süreç içinde daha anlamlı buluyorum. AKP'nin baskanlıgı dayatan anayasasına izin vermemeliyiz. Sivil toplum özgürlükleri genişleten bir anayasayı yapmak için aktif olmalı" dedi.

 

Onanç'tan CHP'ye veda yazısı mı?

 

Gülseren Onanç'ın dün (5 Mayıs 2013) Milliyet gazetesinde yayımlanan yazısının ardından "istifa" yorumları yapılmıştı.

Onanç yazısında, "Halkımızın, gencimizin, kadınımızın çocuğumuzun bizden beklentileri olan müzakere ve dialog ile sorunları çözmek ve barışı tesis etmek üzere kurulacak yeni bir sivil harekete hizmet etmeyi bir siyasi parti çatısı altında olmaktan, tarihin bu sürecinde daha anlamlı olacağına inanıyorum" demişti.

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