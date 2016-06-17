One Love Festivali'nde bu yıl kimler var?

Gençlerin ve her daim genç kalanların heyecanla beklediği One Love Festival 15, bu yıl da müziğin pek çok türüne ev sahipliği yapacak. 17 Temmuz Pazar günü Parkorman’da gerçekleşecek festivalde Hayat Bu Kapağın Altında, Converse ve Into The Woods isimli 3 farklı sahnede 10 yabancı, 9 yerli sanatçı ve grup yer alacak.

Ayrıca katılımcılarına gün boyu kesintisiz eğlence sunacak “zone dünyası” festivaldeki yerini alacak.

One Love Festival 15’in ana sahnesi olan Hayat Bu Kapağın Altındasahnesinde, Two Doors Cinema Club, Django Django, Balthazar, Arthur Beatrice, Kalben ve Umut Adan performansları ile One Love Festival 15’in zengin müzik yelpazesini sahneye taşıyor. Converse sahnesinde iseKlangkarussel, Ben Pearce, HVOB, Sofi Tukker, Men With a Plan ve Akın Sevgör merakla beklenen performansları ile festival severlerle buluşuyor. Elektronik müziğinin hakim olduğu üçüncü sahne Into The Woods’un kabininde ise Butch, Andrea Oliva, Cervus, Alican, İlker Aksungar ve Shangri-la festival ritmini arttırıyor.

One Love Festival 15’te gün boyu müzik ve eğlence katılımcıları bekliyor. Hayat Bu Kapağın Altında, Converse ve Into The Woods sahnelerinde yer alacak performansların yanı sıra festival katılımcıları, gün boyu birbirinden özel alanlarda vakit geçirebilecek.

One Love Festival 15’te festivalciler, şişme havuz, kum, şezlonglar ve duşların yer aldığı Sand Zone alanında hem güneşlenip serinleyecek hem de müziğin keyfini çıkarabilecek. Ağaçların tam ortasındaki Chill Zone’da muhabbetler zirve yapacak; ayrıca iyice ısınan havalara derman olması için Cool Zone’da soğuk hava püskürtmeleri festivalcileri serinletecek. Perma Kültür, Buğday Derneği, teraryum atölyeleri gibi eğitici, öğretici ve eğlendirici aktivitelerin yer alacağıNature Zone’da katılımcılar Japon bahçesinin büyülü dünyasında doğayla buluşacak.. Birbirinden güzel tasarım butikleri, plakçılar, festival ürünleri Market Zone’da yer alırken, Market Zone’un yanında bulunan XN Zone’da ise tüm gün DJ’ler tarafından müzik yayını yapılacak. Festival boyunca teknolojiden ayrı kalmak istemeyenler için hazırlanan Tech Zone’da katılımcılar teknolojik deneyimler yaşayacak. Bu festival bitmesin diyenler için hazırlanacak ağaç evde, saat 23:45 sonrası başlayacak olan Silent Disco ise önceden katılım bilgisi gerektiriyor.

Ayrıca katılımcılara birçok fırsat ve ekstra eğlence sağlayan One Love Festivalmobil uygulaması, İOS ve Android sistemleriyle uyumlu olan akıllı telefonlara indirilerek festivalin ritmi daha yakından takip edilebilecek.

Biletler:

Festival ruhunu doyasıya yaşamak isteyen müzikseverler, tek kişilik biletleri 95 TL’ye, festival coşkusu tek başına yaşanmaz diyenler ise 2 kişilik “Buddy Pack” biletleri 165 TL’ye Biletix üzerinden alabilecek.

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