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Dünya

On yıldır banyoda hapis kaldı!

Batı Şeria'daki Kalkilya kentinde babası tarafından 10 yıl boyunca karanlık bir banyoya kapatılan

23 Ocak 2012 02:00

T24 - Batı Şeria'daki Kalkilya kentinde babası tarafından 10 yıl boyunca karanlık bir banyoya kapatılan Filistinli kadın, "gün ışığını tekrar görebileceği umuduyla hayatta kaldığını" söyledi. 

Teyzesinin ihbarının ardından Filistinli güvenlik güçleri tarafından Cumartesi günü hapsedildiği 1 metrekarelik banyodan kurtarılan 20 yaşındaki Baraa Melhem, Associated Press'e yaptığı açıklamada, sık sık dayak yediğini, aç bırakıldığını, saçlarıyla kirpiklerinin tıraş edildiğini ve sadece gece yarısından sonra ev işlerini yapması için üst kata çıkarıldığını belirtti.   

Kendisine sadece bir battaniye, bir radyo, bir de jilet veren babası ve üvey annesinin kendisini öldürmesi için telkinde bulunduğunu söyleyen Melhem, "Babamdan değil, bana yaptıklarından nefret ediyorum. Ve neden bana böyle davrandığını anlamıyorum" dedi.  

Melhem, babasının üvey kardeşlerine de kötü davrandığını ve kendisi evde yokken dışarı çıkmalarını yasakladığını ifade etti.

Kudüs'teki bir Arap mahallesinde annesiyle yaşamaya başlayan Melhem, annesinin yanında çok mutlu olduğunu belirtti.  

Kurtarıldıktan sonra yetkililere şeker yemek istediğini söyleyen Melhem, tekrar okula başlayıp psikolog olmak istiyor. 

Melhem'in adının açıklanmasını istemeyen annesi ise ilk eşinden boşanmak istediğini, eşi kızının velayetini almakta ısrar edince kabul etmek zorunda kaldığını söyledi. 

Annesiyle babası 4 yaşındayken boşanan Melhem, ilk kez 10 yaşında evden kaçtıktan sonra banyoya hapsedilmiş. Genç kız, babasının zorlamasıyla okula gitmek istemediğine dair bir belge imzalamak zorunda kalmış.

Melhem'in Arap asıllı İsrail vatandaşı babası ve üvey annesi ise İsrail'e teslim edildi. 49 yaşındaki baba Hasan Melhem'in Çarşamba günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor.  



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