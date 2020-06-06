Ön seçimlerde Joe Biden bin 991 sınırını aştı; genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmaya hak kazandı

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ABD'de eski başkan yardımcısı Joe Biden ön seçimlerde gerekli delege sayısını toplamayı başararak Kasım ayındaki genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmaya hak kazandı.

Biden zaferinin resmileşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Demokrat Parti tarihindeki en yetenekli aday adaylarıyla yarışmak büyük bir onurdu. Bu genel seçime tek çatı altında birleşmiş bir parti olarak gideceğimizi söylemekten gurur duyuyorum" dedi.

Nisan ayında Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın kampanyasına son vermesinin ardından Biden'ın Demokrat Parti'nin adayı olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Sanders, partinin içerisindeki ilerici hareketin boyutuna dikkat çekmek için kampanyasını sonlandırmasına rağmen pusuladan adını çekmedi.

Biden, salı günü yapılan ön seçimlerde hangi aday adayının kaç delege kazandığının açıklanmasının ardından başkan adaylığı için gereken bin 991 barajını aştı. Ön seçim sürecinin bir bölümü Koronavirüs salgını ve ABD'deki polis şiddeti karşıtı protestoların gölgesinde kaldı.

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Demokratların çiçeği burnunda adayı, Kasım ayındaki seçimler için Cumhuriyetçi rakibinden bir adım önde gibi gözüküyor. Anketler, "Battleground state" olarak nitelendirilen, genel seçimlerde hangi partinin çok aldığı seçimden seçime değişen eyaletlerin çoğunluğunda Biden'ın önde olduğunu ve Demokrat Parti'nin 'kalesi' olarak nitelendirilen bölgelerde de oy farkını koruduğunu gösteriyor. Geçen günlerde açıklanan ABD-Washington Post anketi, ülke genelinde Biden'ın Trump'tan on puan önde olduğunu gösterdi.

Biden cuma akşamı yaptığı açıklamada, "ABD zor günlerden geçiyor. Donald Trump'ın sinirli ve bölücü politikaları bu günleri aşmamızı sağlamayacak. Ülke liderlik istiyor. İyi bir lider bizi tekrar bir araya getirebilir. Bizim, iyileşmemize yardımcı olacak bir başkana ihtiyacımız var" dedi.

Biden'ın Demokrat Parti'den başkan adaylığı, Kasım ayında Demokrat Ulusal Kongresi'nde yapılacak açıklama ile resmiyet kazanacak. ABD'de genel seçimlerin 3 Kasım'da yapılması planlanıyor.