-ON NUMARA'YI TEK KİŞİ BİLDİ ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Milli Piyango İdaresince düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Şanslı numaralar; 3, 6, 11, 12, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 43, 49, 53, 57, 58, 61, 64, 72, 76 ve 80 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 443. haftaki çekiliş sonucunda, 10 bilen bir kişi, 227 bin 350 lira 75 kuruş, 9 bilen 69 kişi 2 bin 196 lira 70'er kuruş, 8 bilen bin 558 kişi 97 lira 45'er kuruş, 7 bilen 16 bin 118 kişi 13 lira 55'er kuruş, 6 bilen 100 bin 414 kişi 2 lira 25'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 174 bin 531 kişi ise 1 lira 65'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Sakarya-Adapazarı'ndan yatırdığı belirtildi. Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 263 bin 56 lira 71 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 757 bin 834 lira, KDV olarak 503 bin 444 lira 1 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak 280 bin 679 lira 26 kuruş aktarılacak.