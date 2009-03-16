On Numara'da 232 bin lira devretti

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 232 bin 482 TL 2 Kr haftaya devredildi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 345. Hafta çekilişinde 9 bilen 102 kişi bin 519 TL 70'er Kr, 8 bilen bin 976 kişi 78 TL 55'er Kr, 7 bilen 19 bin 123 kişi 11 TL 65'er Kr, 6 bilen 120 bin 989 kişi 1 TL 95'er Kr, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 241 bin 772 kişi 1 TL 20'şer Kr ikramiye alacak.



Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 291 bin 544 TL 13 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat oyunları, savunma sanayi ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna 774 bin 926 TL 40 Kr, KDV olarak 514 bin 575 TL 23 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 287 bin 9 TL 78 Kr aktarılacak.

