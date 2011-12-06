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Yaşam

On Numara'da 2 kişi bildi ANKARA (A.A)

06 Aralık 2011 00:22

-On Numara'da 2 kişi bildi ANKARA (A.A) - 05.12.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 101 bin 807 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 487. haftada 9 bilen 116 kişi bin 170 lira 30'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 20 kişi 67 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 11 kişi 12 lira 85'er kuruş, 6 bilen 119 bin 346 kişi 2 lira 30'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 174 bin 935 kişi de 2'şer lira ikramiye alacak. Talihlilerin, kuponlarını Aydın/Karacasu ve İstanbul/Ataşehir'den yatırdığı kaydedildi.

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