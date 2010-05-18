'On Numara'da 1 kişi 10 bildi

T24 - Milli Piyango Genel Müdürlüğünce düzenlenen ''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



406. haftanın kazandıran numaraları; 3, 4, 11, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 44, 48, 54, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 74 ve 77 olarak belirlendi.



Çekilişte 10 bilen bir kişi, 205 bin 446 lira 35 kuruş ikramiye kazandı.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 9 bilen 98 kişi bin 398 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 981 kişi 69 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 22 kişi 9 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 119 bin 160 kişi 1 lira 75'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 755 kişi de 1 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Ankara-Yenimahalle'den yatırdığı bildirildi.