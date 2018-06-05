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On numara şans, Nazilli'ye güldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- ON Numara şans oyununun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyenin sahiplerinden birinin Aydın'ın Nazilli ilçesinden olduğu öğrenildi

05 Haziran 2018 16:54

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- ON Numara şans oyununun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyenin sahiplerinden birinin Aydın\'ın Nazilli ilçesinden olduğu öğrenildi.
On Numara Nazilli talihlisinin kuponunu, Aydoğdu Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerindeki Ali İhsan Akseki bayisinden yatırdığı belirtildi. Şanslı kişinin kim olduğu Nazilli\'de merak konusu oldu. On Numara şans oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 77 bin 965 lira 65\'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Aydın\'ın Nazilli, Trabzon\'un Ortahisar, İstanbul Pendik ve Çekmeköy ile ilçelerinden yatırdıkları açıklandı.

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