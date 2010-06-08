'On Numara' çekilişi yapıldı

T24 - Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



409. haftanın kazandıran numaraları; 2, 7, 12, 14, 16, 21, 29, 32, 35, 36, 39, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 62, 67, 69, 78, 79 olarak belirlendi.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 10 bilen 4 kişi, 50 bin 885 lira 45'er kuruş, 9 bilen 130 kişi bin 44 lira 10'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 278 kişi 59 lira 95'er kuruş, 7 bilen 21 bin 711 kişi 9 lira 5'er kuruş, 6 bilen 125 bin 419 kişi 1 lira 65'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 654 kişi de 1 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını Denizli-Güney, Ankara-Çankaya, Bursa-Osmangazi, Sakarya-Erenler'den yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte, toplam 1 milyon 130 bin 782 lira 57 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 678 bin 469 lira 54 kuruş, KDV olarak 450 bin 450 lira 84 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak 251 bin 285 lira 2 kuruş aktarılacak.





