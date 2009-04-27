On Numara çekilişi yapıldı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



351. Hafta'nın kazandıran numaraları; 1, 2, 4, 10, 13, 18, 24, 26, 37, 43, 45, 46, 48, 52, 55, 63, 66, 68, 72, 74, 78 ve 79 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi 67 bin 372 TL 25'er Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 351. Hafta çekilişinde 9 bilen 84 kişi bin 604 TL 25'er Kr, 8 bilen bin 569 kişi 86'şar TL, 7 bilen 16 bin 468 kişi 11 TL 75'er Kr, 6 bilen 102 bin 415 kişi 1 TL 95'er Kr, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 198 bin 349 kişi 1 TL 30'ar Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiye kazanan talihlilerin, kuponlarını Diyarbakır-Ergani, İzmir-Bayraklı ve Kocaeli-İzmit'teki bayilerden yatırdıkları bildirildi.



Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 122 bin 869 TL 78 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat oyunları, savunma sanayi ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna 673 bin 721 TL 80 Kr, KDV olarak 447 bin 313 TL 58 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 249 bin 526 TL 59 Kr aktarılacak.



