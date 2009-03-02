On numara çekilişi yapıldı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 10 bilen 2 kişi 106 bin 749 TL 20'şer Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 106 bin 749 TL 20'şer Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 343. Hafta çekilişinde 9 bilen 115 kişi bin 238 TL 45'er Kr, 8 bilen bin 999 kişi 71 TL 30'ar Kr, 7 bilen 19 bin 735 kişi 10 TL 45'er Kr, 6 bilen 119 bin 619 kişi 1 TL 75'er Kr, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 187 bin 631 kişi 1 TL 45'er Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiye kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara-Sincan ve Çorum-Merkez'deki bayilerden yatırdıkları bildirildi. Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 186 bin 77 TL 86 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat oyunları, savunma sanayi ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna 711 bin 646 TL 61 Kr, KDV olarak 472 bin 612 TL 81 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 263 bin 572 TL 82 Kr aktarılacak.

