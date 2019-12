-ON NUMARA ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununda 10 bilen iki kişi 85 bin 831 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, şans oyununun bu haftaki çekilişinde numaralar 2, 5, 8, 16, 19, 23, 32, 34, 36, 38, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 58, 63, 68, 76 ve 78 olarak belirlendi. Çekiliş sonucunda hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 148 bin 597 kişi 1 lira 45'er kuruş, 6 bilen 97 bin 877 kişi 1 lira 75'er kuruş, 7 bilen 16 bin 408 kişi 10 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 664 kişi 69 lira 15'er kuruş, 9 bilen 86 kişi bin 330 lira 95'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. 10 bilen 2 kişinin kuponlarını, İstanbul'un Ümraniye ve Ankara'nın Yenimahalle ilçelerindeki bayilerden oynadığı bildirildi. Bu haftaki On Numara oyununda 953 bin 660 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı. Oyunda elde edilen hasılattan 572 bin 196 lira 42 kuruş Türkiye'nin Tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumu'na, Olimpiyat oyunlarına, Savunma Sanayiine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna; 380 bin 214 lira KDV'ye; 211 bin 934 lira 60 kuruş Şans Oyunları Vergisine aktarıldı.