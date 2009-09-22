T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

On Numara bu hafta da devretti

22 Eylül 2009 02:47

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 351 bin 699 lira 60 kuruş ikramiye haftaya devredildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu hafta 9 bilen 68 kişi, 1619 lira 5'er kuruş, 8 bilen 1396 kişi 79 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 13 bin 654 kişi, 11 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 85 bin 349 kişi 2'şer lira ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 151 bin 916 kişi de 1,35 lira ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 103 bin 658 lira 81 kuruş ikramiye dağıtıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24