On Numara bu hafta da devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 351 bin 699 lira 60 kuruş ikramiye haftaya devredildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu hafta 9 bilen 68 kişi, 1619 lira 5'er kuruş, 8 bilen 1396 kişi 79 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 13 bin 654 kişi, 11 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 85 bin 349 kişi 2'şer lira ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 151 bin 916 kişi de 1,35 lira ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 103 bin 658 lira 81 kuruş ikramiye dağıtıldı.