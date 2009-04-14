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Yaşam

On numara 1 kişiye çıktı

On Numara oyunun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi 203 bin 242 TL 25 Kr ikramiye almaya hak kazandı.

14 Nisan 2009 03:00

On Numara oyunun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi 203 bin 242 TL 25 Kr ikramiye almaya hak kazandı.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.

349. Hafta'nın kazandıran numaraları; 2, 4, 5, 6, 12, 17, 18, 29, 31, 38, 41, 45, 48, 51, 52, 58, 60, 61, 68, 69, 71 ve 80 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişte 10 bilen 1 kişi 203 bin 242 TL 25 Kr ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 349. Hafta çekilişinde 9 bilen 108 kişi bin 255 TL 10'ar Kr, 8 bilen bin 839 kişi 73 TL 95'er Kr, 7 bilen 18 bin 28 kişi 10 TL 90'ar Kr, 6 bilen 109 bin 526 kişi 1 TL 85'er Kr, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 189 bin 33 kişi 1 TL 35'er Kr ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan talihlinin, kuponunu Sivas-Merkez'deki bayiden yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 129 bin 109 TL 98 Kr ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat oyunları, savunma sanayi ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna 667 bin 465 TL 97 Kr, KDV olarak 449 bin 661 TL 28 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 250 bin 913 TL 32 Kr aktarılacak.

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