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Spor

(ön haber) Kulüpler, Maliye Bakanı ve Spor Bakanı ile görüştü

(ön haber) Kulüpler, Maliye Bakanı ve Spor Bakanı ile görüştü Vergi borçları ve stopaj oranı üzerinde duruldu Kulüpler, 6222'den dolayı verilen cezalardan dolayı rahatsızlıklarını dile getirdiler Amatör branşlar için destek istendi Kulüpler yasası içi

22 Eylül 2017 16:40

(ön haber) Kulüpler, Maliye Bakanı ve Spor Bakanı ile görüştü

Vergi borçları ve stopaj oranı üzerinde duruldu

Kulüpler, 6222\'den dolayı verilen cezalardan dolayı rahatsızlıklarını dile getirdiler

Amatör branşlar için destek istendi

Kulüpler yasası için hazırlanan taslak maddelerin yeniden masaya yatırılması kararı alındı 

Ercan ATA, Ankara-DHA

Kulüpler Birliği Vakfı, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştü.
Başkan Dursun Özbek yönetiminde Ankara\'ya çıkarma yapan kulüpler önce Maliye Bakanı Ağbal ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda vergi borçları ve stopaj oranı üzerinde durulduğu öğrenildi. Milli takım ve olimpiyatlara sporcu gönderen ve bu konuya ciddi bütçeler ayıran kulüpler amatör branşlar için destek istedi. %15\'lik stopaj kanununun da değiştirilmesi ve daha uygun bir hale getirilmesi de talep edildi. Maliye Bakanlığı\'nın ise bu oranı %35\'e çıkarmak istediği belirtildi.
İkinci görüşme Spor Bakanı Bak ile yapıldı. Burada ise Kulüpler yasası için hazırlanan taslak maddelerin yeniden masaya yatırılması kararı alındı.
Kulüpler, 6222\'den dolayı verilen cezalardan dolayı rahatsızlıklarını da dile getirerek, \"Eylemi yapan ceza alsın, kulüpler değil\" talebinde bulundular. 
Toplantıya Fenerbahçe\'den Nihat Özbağı, Beşiktaş\'tan Deniz Atalay katılırken, Galatasaray ve Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına çıkışta açıklamalar yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Başkanların görüntüsü
-Dursun Özbek açıklama
-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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