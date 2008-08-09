Ön elemelerde başarılıyız

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Fenerbahçe'de gündem Partizan

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Skibbe sıkıntılı

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Kartal'a İspanyol hakem

Avrupa Kupaları'na katılmak için oynanması gereken 'ön eleme' maçlarında Türkiye takımlarınınbelirgin bir başarıya ulaştıklarını görüyoruz.Bugüne kadar oynanan 26 'ön eleme' müsabakasından takımlarımız 20 kez gülerek ayrılan taraf oldular. Bu başarı graifiği Galatasaray'ın Steaua Bükreş, F.Bahçe'nin Partizan ve Beşiktaş'ın S. Brejeg ie oynayacağı maçlar öncesinde en önemli avantaj olarak değerlendiriliyor.1994-95 sezonunda ilk resmî 'ön eleme'de Galatasaray, Lüksemburg'dan Avenir Beggen'i zorlanmadan geçmişti. 1995-96'da Beşiktaş Norveçli Rosenborg'a 0-3 ve 3-1'lik sonuçlarla elenmişti. Ertesi yıl ise F.Bahçe, İsrail'den M.Tel Aviv'i 1-1 ve 1-0 ile saf dışı bıraktı.Daha sonra G.Saray'ın altın yıllarında sırasıyla İsviçre'nin Sion ve Grasshoppers, Avusturya'nın Rapid Wien ve yine İsviçre'nin St. Galen takımlarını hiç yenilmeden elediğini gördük. Aynı süreçte G.Saray'a eşlik eden Beşiktaş, Sloven Maribor'u elerken, İsrail takımı Hapoel'e ise elenmişti. 2000-01 sezonunda ise önce Bulgar Levski'yi, ardından da Rus Lokomotif'i elemeyi başardı Siyah Beyazlılar.2001-02'de F.Bahçe, İskoç G.Rangers'ı 0-0 ve 2-1 ile, iki ön eleme oynayan G.Saray ise Arnavut Vlazznia ve Bulgar Levski'yi elemeyi başarıyordu. Ertesi yıl F.Bahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'a iki maçta da kaybederek elendi. 2003-04'te G.Saray CSKA Sofya'yı iki defa yenip eledi. 2004-05'te Trabzonspor, Leton Skonto'yu eleyip, ikinci ön elemede Ukrayna'dan D.Kiev'e deplasmanda kazanmasına karşın elendi.Ertesi yıl yine Trabzonspor daha büyük bir şok yaşatarak Rum Kesimi'nden Anorthosis'e elendi. 2006'da ise F.Bahçe, Faroer'den B36'yı rahat geçip, D.Kiev'e elenirken G.Saray ise Çek Cumhuriyeti'nden Mlada'yı kupanın dışına itti. Geçen sezon ise Beşiktaş, Sheriff ve Zürich engellerini namağlup aşmayı başardı. F.Bahçe'nin rakibi Anderlecht'ti ve temsilcimiz iki maçı da kazanarak gruplara kalmayı bildi. F.Bahçe bu sezon da MTK engelini geçti. Buna göre Türk takımları 26 Şampiyonlar Ligi ön elemesinin 20'sinde gülen taraf oldular.UEFA Kupası'ndaki ilk ön eleme maceramızı ise 1994-95'te F.Bahçe ile yaşadık ve Azerbaycan'ın Turan takımına karşı 5-0 ve 2-0'lık skorlarla rahat bir tur elde ettik. O süreçten bu yana UEFA'daki 18 ön elemenin 15'inde tur atlayan Türk takımları iyi bir karne elde etmiş oldular.İki kupanın toplamında ise Türk takımlarının tur geçme oranlarının % 80 olduğu görülüyor. Görüldüğü gibi Türkiye, ön eleme kavramı için ağır kaçan bir ülke durumunda. Öyle ki, temsilcilerimiz karşılarına çıkan nispeten zayıf rakipleri bertaraf etmekte pek zorlanmıyorlar. Dileğimiz bu iyi gidişatı Galatasaray'ın Steaua Bükreş, F.Bahçe'nin Partizan ve Beşiktaş'ın S. Brejeg karşısında da devam ettirmesi yönünde.